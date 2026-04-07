Trump sugiere que China logró que Irán se sentara a negociar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el martes a la AFP que cree que China ayudó a llevar a Irán a la mesa de negociaciones para acordar un alto el fuego de dos semanas.

"Escuché que sí", dijo Trump en una conversación telefónica cuando se le preguntó si Pekín había participado en lograr que su aliado Teherán negociara una tregua.

Está previsto que Trump viaje a Pekín en mayo para reunirse con el presidente chino, Xi Jinping.