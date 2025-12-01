Franquicias educan a clientes más conscientes

La sostenibilidad se ha convertido en un factor clave para la competitividad de las franquicias en México y América Latina. Más allá de cumplir con regulaciones o responder a tendencias, las empresas que integran prácticas ecológicas en su operación diaria logran educar a sus clientes y generar un impacto real en la comunidad. Para Ricardo de la Torre, director de Expansión y Desarrollo de Franquicias de Coldwell Banker México, la clave está en combinar educación práctica con incentivos claros y tecnología accesible.

“Las franquicias pueden enseñar sostenibilidad de manera efectiva cuando la educación es práctica, accesible y forma parte de cada interacción con el cliente”, asegura de la Torre. En el sector inmobiliario, esto implica capacitar a los asesores para que expliquen los beneficios tangibles de propiedades sustentables: ahorro en servicios, confort térmico, menor mantenimiento y mayor durabilidad. La experiencia se refuerza con materiales visuales, comparativos de consumo y recorridos guiados que destacan los elementos ecológicos de cada inmueble. Para motivar la adopción de hábitos responsables, las franquicias deben ofrecer incentivos concretos, programas de recompensas, comparativos de costos entre soluciones tradicionales y sostenibles, y alianzas con proveedores de productos ecológicos son estrategias efectivas.

Mostrar los avances de manera honesta fortalece la credibilidad y educa al cliente sobre la efectividad de las acciones.