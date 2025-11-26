Lectura 2:00 min
Finsolar se alía con Cox para desarrollar 450 megawatts solares en México
La empresa mexicana de soluciones solares inteligentes Finsolar invertirá 250 millones de dólares para el desarrollo de 450 megawatts equivalentes en soluciones de energía fotovoltaica y almacenamiento en México, en alianza con la española Cox.
La empresa mexicana de soluciones solares inteligentes Finsolar invertirá 250 millones de dólares para el desarrollo de 450 megawatts equivalentes en soluciones de energía fotovoltaica y almacenamiento en México, en alianza con la española Cox.
La alianza entre estas firmas busca atender la falta de capacidad de generación y distribución en distintas regiones del país, incluyendo sur–sureste, occidente, Bajío y polos industriales del norte, explicó Finsolar en un comunicado.
Te puede interesar
Como parte de este convenio, ya se están firmando dos contratos para desarrollar cinco proyectos con empresas comprometidas con la sostenibilidad y la innovación energética.
“Esta alianza con Cox es un paso clave para escalar el impacto de nuestras soluciones solares inteligentes y facilitar la transición energética de más empresas en México. Al sumar experiencia técnica, financiera y operativa, podremos desarrollar proyectos estratégicos en regiones que lo necesitan con urgencia", aseguró Ian de la Garza Couturier, director general de Finsolar.
La unión entre Finsolar y Cox integra capacidades técnicas, de desarrollo y financieras para co-desarrollar y estructurar soluciones 360 que incluyen solar, almacenamiento (BESS), cogeneración y microgrids, bajo modelos PPA y Energy as a Service.