EU anuncia aranceles del 25% a la mayoría de las importaciones de Brasil

Estados Unidos anunció aranceles del 25% sobre la mayoría de las importaciones procedentes de Brasil, reavivando una guerra comercial que ⁠podría salpicar a decenas de países de todo el mundo.

La medida podría acabar afectando a países que van desde India y China hasta la Unión Europea, Japón y Corea del Sur, en un momento en que el presidente Donald Trump busca reiniciar las relaciones comerciales tras la anulación por parte de la Corte Suprema de una ronda arancelaria previa.

El nuevo ⁠programa se basa en investigaciones sobre prácticas comerciales desleales en ⁠virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio, y el representante comercial de Estados Unidos ha abierto cerca de 80 casos que afectan a decenas de países.

Las investigaciones incluyen análisis sobre el exceso de capacidad industrial y el comercio de productos fabricados con trabajo forzoso, según indicó el anuncio realizado a última hora del miércoles por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

La Administración Trump presentó en junio una propuesta para imponer un arancel del 25% a numerosas importaciones procedentes de Brasil, tras determinar que sus prácticas eran desleales en una serie de cuestiones que van desde el comercio digital hasta la deforestación ilegal.

"Las amplias negociaciones con Brasil durante el último año no han resuelto estas cuestiones", afirmó en un comunicado el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer.

"Seguimos abiertos a continuar las negociaciones con Brasil para lograr los ‌cambios que desde hace tiempo ​se necesitan en relación con los problemas identificados en esta investigación", agregó.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que la decisión de Washington carece de justificación alguna.

Según indicó en la red social X, Brasil iniciará de inmediato los trámites para invocar los instrumentos previstos en la Ley de Reciprocidad y volverá a examinar el asunto en el marco del mecanismo de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio.

Joe Brusuelas, economista jefe de la consultora RSM US, señaló que la medida estadounidense podría ser el preludio de una ronda de contactos comerciales con las "tácticas negociadoras maximalistas que caracterizan a la Administración Trump".

"Probablemente sea el pistoletazo de salida de una ronda de negociaciones bilaterales que dará lugar a un marco comercial que implique aranceles y negociaciones continuas, en lugar de formar parte de una política comercial global e integral", señaló.

India, uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos, ha tenido dificultades para firmar un acuerdo comercial con Washington, al menos en parte debido a las investigaciones en virtud de la Sección 301.

"El caso brasileño (...) es una advertencia para India", afirmó Ajay Srivastava, fundador del grupo de expertos Global Trade Research Initiative.

"Demuestra que Washington puede recurrir a medidas comerciales no solo en materia de aranceles y acceso al mercado, sino también contra cualquier política que considere injusta para las empresas estadounidenses", añadió.

"Lula antepuso su ego"

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a quien Lula acusó de ser "anti Latinoamérica" cuando se propusieron los aranceles en junio, ⁠afirmó que "Lula y su Gobierno no negociaron de buena fe con Estados Unidos".

"Durante el último año, Lula ⁠antepuso su propio ego a alcanzar un acuerdo por el bienestar del ⁠pueblo brasileño, y estos aranceles son el precio que hay que pagar por ello", afirmó Rubio en una publicación en X redactada en términos contundentes.

Los aranceles a Brasil se aplicarían a miles de ⁠productos importados, entre ellos el azúcar, la maquinaria agrícola, la confección, la maquinaria eléctrica, el papel y el acero.

Estados Unidos afirmó que eximiría a todos los productos propuestos para la exención en el aviso de junio, excepto la pasta de disolución de alta pureza y las aplicaciones no farmacéuticas de determinados productos.

Las exenciones incluyen la carne de vacuno, el café, las tierras raras, los productos energéticos, las aeronaves y las piezas de aeronaves.

Estados Unidos también añadió el miércoles a la lista de exenciones la miel ecológica, el arrabio, el café instantáneo sin aromatizar y algunos otros productos.

La investigación sobre Brasil, iniciada el pasado mes de julio, citaba varias supuestas prácticas desleales, entre ellas la deforestación ilegal y el sistema de pago instantáneo brasileño Pix, que, según el Gobierno estadounidense, perjudica a las empresas de tarjetas de crédito. Brasil rechazó con vehemencia todas las acusaciones.

Brasil también ha sido incluido en otra investigación en ⁠virtud de la Sección 301 por parte de la USTR, que concluirá el 24 de julio, sobre las conexiones con el trabajo forzoso en las cadenas de suministro de docenas de países.