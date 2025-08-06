El sistema de pagos Pix seguirá siendo público

El sistema brasileño de pagos instantáneos, Pix, seguirá siendo una infraestructura digital pública desarrollada por el banco central de Brasil, ya que es un activo estratégico para el país, dijo el jefe de organismo rector, Gabriel Galípolo.

La autoridad monetaria habló después de que Estados Unidos mencionó a Pix en una investigación abierta en julio sobre prácticas comerciales que podrían perjudicar injustamente a empresas estadounidenses debido a su impacto en el comercio digital y los servicios de pago electrónico.

Desde su lanzamiento, a finales del 2020, Pix ha revolucionado el panorama de los pagos en Brasil superando con creces el uso combinado de tarjetas de débito y crédito en número de transacciones.

Galípolo argumentó que un sistema de pago instantáneo gestionado y operado por el banco central proporciona seguridad a Brasil.

Si un titular estuviera a cargo de Pix, se enfrentaría a conflictos de intereses a la hora de determinar qué nuevos participantes pueden entrar o salir del sistema, añadió.

“El hecho de que Pix siga siendo una infraestructura pública dentro del banco central la convierte en una especie de autopista por la que cualquiera puede circular, siempre que siga las normas de circulación”, dijo.

Pix ha ampliado la inclusión financiera al incorporar al sistema a millones de personas que antes no estaban bancarizadas, lo que, según Galípolo, en última instancia también ha ampliado la base de clientes de tarjetas de crédito y débito.

En la actualidad, 159 millones de particulares y 15 millones de empresas usan Pix, lo que cubre alrededor de 90% de la población y las empresas registradas en el país, según el jefe del banco central.

Galípolo también subrayó la necesidad de modificar el marco jurídico e institucional del banco central para que disponga de la capacidad financiera y presupuestaria necesaria para apoyar innovaciones.