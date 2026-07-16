TSMC invertirá otros 100,000 millones de dólares en Arizona por impulso de la demanda por la IA

TSMC, el principal productor mundial de chips avanzados de inteligencia artificial y un importante proveedor de Nvidia, ⁠se comprometió este jueves a invertir otros 100,000 millones de dólares estadounidenses en Arizona, Estados Unidos, y dijo que la demanda impulsada por la IA se mantendrá fuerte hasta 2030.

Reforzando su visión optimista sobre la demanda, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) elevó su previsión de gasto de capital hasta un 14% para este año.

"Nuestros ⁠clientes y los clientes de nuestros clientes, que ⁠son principalmente proveedores de servicios en la nube, siguen transmitiéndonos señales muy sólidas y unas perspectivas positivas", dijo el director ejecutivo de la empresa, C.C. Wei, en una conferencia sobre resultados.

"Por lo tanto, nuestra convicción en la megatendencia plurianual de la IA sigue siendo muy alta".

Estas perspectivas optimistas se produjeron después de que TSMC, referente de la demanda de chips de IA, registrara un salto del 77% en sus ganancias del segundo trimestre, hasta alcanzar un máximo histórico de 706,600 millones de dólares taiwaneses (22,000 millones de dólares estadounidenses), superando las previsiones del mercado de 632,600 millones de dólares taiwaneses y registrando su noveno trimestre consecutivo de crecimiento porcentual de dos dígitos.

Se prevé que el gasto de capital para 2026 —un indicador clave de la confianza de la dirección en la sostenibilidad de la demanda de IA— se sitúe entre 60,000 y 64,000 millones de dólares estadounidenses, en comparación con la previsión anterior, que situaba el límite superior entre 52,000 y 56,000 millones de dólares estadounidenses, indicó la empresa.

Aprovechando el auge de la demanda de chips avanzados utilizados en aplicaciones de IA, la inversión adicional de 100,000 millones de dólares estadounidenses de TSMC en Arizona se sumaría a las inversiones ya anunciadas de 165,000 millones de dólares para construir fábricas de chips en ese estado.

"Creemos que esta inversión contribuirá a impulsar aún más el desarrollo del ecosistema de semiconductores de EU, a reforzar la cadena de suministro y a generar un número cada vez mayor de puestos de trabajo de alta tecnología y bien remunerados en Estados Unidos", dijo Wei.

Probablemente se construirían otras cuatro plantas en Arizona, entre ellas algunas dedicadas al encapsulado avanzado, que se sumarían a las ocho que ya se están construyendo o que están previstas, aunque el calendario para las nuevas dependería de la "situación del mercado", añadió.

El agresivo gasto de capital de TSMC y sus crecientes márgenes de ganancia la han convertido en un barómetro de la demanda en la industria mundial de los semiconductores.

La empresa prevé que los ingresos anuales en ⁠dólares estadounidenses aumenten algo más del 40% en 2026, frente a una previsión anterior de ⁠más del 30 por ciento.

Para el trimestre actual, prevé unas ventas de ⁠entre 44,600 y 45,800 millones de dólares estadounidenses, frente a los 33,100 millones del año anterior.

Analistas dijeron que la demanda de las tecnologías de proceso de 3 nanómetros ⁠y 2 nanómetros de TSMC para chips de inteligencia artificial, así como de su avanzada tecnología de encapsulado de chips, CoWoS, sigue siendo sólida.

Eso ha catapultado a nuevos máximos a la compañía más valiosa de Asia, proveedor clave de Apple. Su capitalización bursátil casi duplica ahora la de su competidor surcoreano Samsung Electronics, en torno a 1.97 billones de dólares estadounidenses.

El lunes, la compañía anunció un aumento del 36% en sus ingresos del segundo trimestre, por encima de las previsiones del mercado y en un máximo histórico.

En una noticia relacionada, el miércoles la empresa neerlandesa ASML, el principal proveedor mundial de equipos necesarios para fabricar chips informáticos de alta tecnología, elevó sus previsiones de ventas para 2026 y se comprometió a aumentar su capacidad, lo que podría disipar los temores de ⁠que un cuello de botella en la producción pudiera frenar el auge de la IA.

Las acciones de TSMC, que cotizan en la bolsa de Taipéi, han subido un 59% en lo que va de año, en línea en gran medida con el mercado en general.