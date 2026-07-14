Brasil advierte que aranceles de EU serían "injustos" y planea negociar hasta el último momento

Negociadores brasileños dijeron el martes al representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, que la imposición de nuevos aranceles a productos de Brasil sería "injusta", en vísperas de cumplirse el plazo para que Washington anuncie su decisión.

El gobierno de Donald Trump evalúa si aplicar un arancel de 25% a productos brasileños tras una investigación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) sobre supuestas prácticas comerciales desleales del gigante latinoamericano.

Washington cuestiona el sistema de pagos brasileño PIX, al que acusa de perjudicar a competidores estadounidenses como las tarjetas de crédito.

Además, sopesa aplicar a Brasil otro arancel de 12.5% por considerar que Brasil falló en el combate del trabajo forzado, una reprimenda que afectaría también a otros países.

El plazo para que la Casa Blanca anuncie su decisión final vence el miércoles.

"Cualquier arancel adicional es injusto y no es el camino para que podamos formular un acuerdo bilateral mutuamente adecuado", dijeron los negociadores brasileños, según un comunicado conjunto del Ministerio de Industria, la cancillería y la presidencia.

"Ninguna de las razones señaladas" en la investigación de la USTR "justifica la aplicación de esas tarifas", afirmaron en la reunión del martes, la quinta desde mayo.

"No dejamos de negociar y de conversar hasta el último momento", afirmó el canciller Mauro Vieira a periodistas tras un encuentro en Sao Pablo con su par canadiense, Anita Anand.

La disputa comercial ocurre a menos de tres meses de las elecciones de octubre, en las que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva buscará la reelección.

El precandidato derechista Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente encarcelado Jair Bolsonaro, viajó a Washington la semana pasada para pedir al gobierno de Trump no imponer nuevos aranceles, que a su juicio favorecerían la campaña de su rival izquierdista Lula.

El año pasado, Trump impuso gravámenes punitivos a Brasil al calificar como una "cacería de brujas" el juicio por golpismo a su aliado Jair Bolsonaro. Luego, la mayoría de esos aranceles fueron derogados.

Lula acusa a la familia Bolsonaro de haber promovido las sanciones contra su propio país.