Ceprodac presenta “Entre tiempos. Antología de poéticas coreográficas” en Bellas Artes

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), la Coordinación Nacional de Danza y el Centro de Producción de Danza Contemporánea (Ceprodac) presentarán “Entre tiempos. Antología de poéticas coreográficas”, un programa integrado por fragmentos de cinco obras que acercan al público a la diversidad de lenguajes de la danza contemporánea mexicana.

Cuando se levante el telón de la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, el martes 28 de julio de 2026, a las 19:30 h, los cuerpos en movimiento evocarán la fuerza de una manada, transitarán entre la luz y la sombra, dialogarán con la memoria, cuestionarán el amor y el poder, y rendirán tributo a Guillermina Bravo, una de las figuras fundamentales de la danza contemporánea mexicana.

La función, que forma parte de la Temporada de Danza 80 Movimientos, propone un viaje por las poéticas de Alex Hensa, Bárbara Alvarado, Beatriz Madrid, Cecilia Lugo y Oscar Ruvalcaba Pérez, quienes, desde distintas generaciones y búsquedas artísticas, convierten el cuerpo en un espacio de memoria, identidad y poder.

En conferencia de prensa, la directora artística del Ceprodac, Cecilia Lugo, explicó: “El público va a poder apreciar cinco maneras diferentes de acercarse al movimiento”. Aunque las obras conservan su independencia y no comparten una narrativa única, Lugo señaló que el punto de encuentro entre todas ellas es "el ser humano, la profundidad, la parte esencial de la condición humana".

Exploración del ser humano

Cecilia Lugo destacó que las propuestas reconocen la pluralidad de voces que caracteriza a la creación artística. “La danza contemporánea no es una sola; es una danza de autor. Cada autor da una impronta a la escena con su movimiento, con su lenguaje y con sus ganas de decir algo”.

Los fragmentos seleccionados exploran distintas preocupaciones humanas desde lenguajes escénicos propios. En Boom, Alex Hensa reflexiona sobre la búsqueda de experiencias capaces de llenar los vacíos existenciales; mientras que Lobos. El misterio del origen, de Bárbara Alvarado, contrapone la organización de una manada con el individualismo de las sociedades humanas. "La manada sostiene a cada lobo y cada lobo sostiene a la manada; se trabaja por un bien común", explicó la coreógrafa.

La antología también incorpora Luna negra, de Beatriz Madrid, con música original de Felipe Pérez Santiago. La pieza está inspirada en las figuras bíblicas de Lilith y Eva, así como en la dualidad entre ángeles caídos y demonios. La coreografía inicia con una proyección audiovisual en la que aparecen constelaciones y un meteorito que atraviesa el cielo. Las y los intérpretes portan en la espalda marcas que evocan heridas producidas por alas cercenadas y construyen, junto con la proyección y la música, un universo habitado por seres incompletos.

Ensayo Entre tiempos. Antología de poéticas coreográficas. Foto: INBAL

Un abanico blanco que pasa por las manos de los intérpretes simboliza una sutil guerra de poder en Nicolas, adaptación para ocho ejecutantes masculinos de la obra original Nicolasa, creada por Cecilia Lugo, construida sobre Danzón núm. 3, de Arturo Márquez, y producida originalmente por el INBAL en 1995 con motivo del 75 aniversario del nacimiento de Guillermina Bravo.

El recorrido incluye Signos… el cuerpo de la noche, de Oscar Ruvalcaba Pérez, obra que plantea una reflexión sobre el significado del amor en el presente. La pieza observa las relaciones humanas dentro de un mundo competitivo, en el que el amor se convierte en una forma de dominio.

Los boletos para “Entre tiempos. Antología de poéticas coreográficas” están disponibles en las taquillas del Palacio de Bellas Artes.