Afores sufrieron minusvalías por 417,321 millones de pesos en marzo, su peor mes en la historia

Las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) sufrieron en marzo de 2026 su mayor minusvalía en términos absolutos en la historia, esto debido a la volatilidad generada en los mercados por la guerra entre Estados Unidos e Irán.

En marzo de 2026, los ahorros de los trabajadores en las Afores tuvieron minusvalías por 417,321 millones de pesos, con lo que se rompió una racha de 10 meses consecutivos de plusvalías.

Con el rendimiento negativo de marzo, el balance del primer trimestre de 2026 para los ahorros en las Afores fue de una minusvalía de 110,596 millones de pesos, dio a conocer la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Los mercados de México, Estados Unidos y el resto del mundo experimentaron volatilidad durante marzo que se vio reflejada en pérdidas para los portafolios de inversión de las Afores.

"Eventos recientes, como el conflicto en Medio Oriente, han generado incrementos en los precios del petróleo, gas, fertilizantes y otros bienes, así como ajustes a las tasas de interés que han impactado el valor de los activos financieros a nivel global", explicó la Consar.

En Wall Street, el índice bursátil de referencia del mercado estadounidense, el S&P 500, se desplomó 5.09% en marzo, su mayor caída desde marzo de 2025.

En tanto que en México, el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, perdió 3.91% en marzo, su mayor retroceso desde junio de 2024.

La Consar aseguró que las históricas minusvalías de marzo deben ser interpretadas como "ajustes coyunturales derivados del entorno internacional y no como un reflejo del desempeño estructural de largo plazo del SAR".

"Las minusvalías observadas se concentraron principalmente en la renta variable internacional, así como en instrumentos sensibles a movimientos en tipos de cambio y tasas de interés. Por su parte, los instrumentos estructurados continuaron mostrando resultados positivos", dijo la Consar.

Por otro lado, la Consar resaltó que durante abril ya se ha observado una mejora en los rendimientos de las Afores, con una plusvalía de 377,043 millones de pesos hasta el 14 de abril.

"Es importante subrayar que los episodios de volatilidad observados en los mercados financieros son de carácter temporal y que, como ya comienza a reflejarse en las cifras más recientes, se ha iniciado un proceso de recuperación", dijo la Consar.

Finalmente, la Consar recomendó a los trabajadores que, ante el entorno financiero actual, mantengan una perspectiva de largo plazo y eviten realizar traspasos entre Afores durante periodos de volatilidad, ya que estos pueden materializar minusvalías temporales.