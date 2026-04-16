El sector privado tendrá una participación directa en las negociaciones del T-MEC: Ebrard

El sector privado tendrá este lunes una participación directa en la segunda ronda de negociaciones entre México y Estados Unidos para la revisión del tratado entre ambos países y Canadá (T-MEC), informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

“Nosotros tendremos conversaciones técnicas obviamente todo el día, y también varios sectores de nuestras industrias tendrán la oportunidad de plantear directamente sus puntos de vista y sus propuestas”, dijo el funcionario, en una rueda de prensa en el Palacio Nacional, junto con la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Siempre es bueno que los gobiernos escuchen las demandas y las necesidades del sector privado”, comentó Juan Carlos Baker, director general de Consultores Internacionales Ansley.

Baker agregó que las decisiones en relación con el acompañamiento del sector privado son complejas técnicamente, porque los funcionarios no se sientan a negociar con los representantes empresariales o las partes interesadas.

Como Subsecretario de Comercio Exterior de México, Baker fue uno de los principales negociadores técnicos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) modernizado (T-MEC), trabajando bajo la coordinación del entonces secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.

Ebrard indicó que Sheinbaum recibirá a Jameison Greer, titular de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) y a su equipo en la Ciudad de México, donde se llevará a cabo la ronda de negociaciones en un solo día.

En cuanto al formato de negociación, Ebrard señaló que se llevarán a cabo sesiones de revisión sector por sector. Añadió que los ámbitos de mayor interés para México son el automotriz, el siderúrgico y el agropecuario.

También anticipó que se analizarán las preocupaciones y las propuestas y que otros asuntos de particular interés son las reglas de origen y la coordinación de las políticas comerciales entre los países.

La primera ronda bilateral de negociaciones se realizó en marzo en la ciudad de Washington y se espera que Canadá comience a participar en este proceso formal en mayo.

“Él (Greer) llega el domingo en la noche y se va el día martes en la mañana. Todo el lunes vamos a estar trabajando”, dijo Ebrard.

El pasado 7 de abril, el gobierno de Estados Unidos proyectó que las negociaciones sobre la revisión sexenal del T-MEC se alarguen después del próximo 1 de julio, argumentando que varios problemas relacionados siguen pendientes.

“Así que creo que probablemente no resolveremos todos los problemas para el 1 de julio”, dijo entonces Greer, en un evento en el Instituto Hudson.

El T-MEC ordena evaluaciones integrales cada seis años, específicas cada semestre en materia laboral y medioambiental, y continuas a través de una docena de comités sobre diversas materias.