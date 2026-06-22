Nivel de cumplimiento en seguridad social determinará vigencia del Certificado Laboral de Agroexportación

El cumplimiento de las obligaciones de seguridad social por parte de los actores de la cadena de valor agrícola será el criterio con el que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) determine la vigencia del Certificado Laboral para la Agroexportación.

De acuerdo con las disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación establecen que este documento, tramitado a través de la plataforma VELAGRO, se otorgará a productores, empresas, centros de empaque e intermediarios que comprueben sus obligaciones patronales.

El mecanismo iniciará con programas piloto de 12 meses para productos específicos, periodo en el cual la falta del certificado no impedirá las exportaciones, permitiendo una adopción gradual.

La plataforma digital VELAGRO funcionará como medio oficial para la presentación de documentos y el seguimiento de las solicitudes.

Para el trámite, los interesados deben presentar e.firma vigente, datos fiscales y patronales, así como la documentación que acredite el cumplimiento laboral y de seguridad social. La autoridad laboral resolverá las solicitudes en un plazo máximo de cinco días hábiles; si no emite una determinación en ese lapso, la solicitud se entenderá aprobada.

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social la difusión de la normativa marca el inicio formal de la estrategia para la fiscalización digital del sector agrícola orientado a los mercados internacionales.

La implementación de este certificado se impuso con el objetivo de fortalecer el cumplimiento de los derechos laborales y las obligaciones de seguridad social en las cadenas de valor del sector agrícola de exportación. Con esta medida, dijo la dependencia, “la autoridad busca promover el trabajo digno en el campo mexicano y elevar los estándares de responsabilidad laboral y social, lo que a su vez busca dar certeza a los procesos de comercialización exterior”.