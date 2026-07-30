Bolsa mexicana sube atenta a resultados trimestrales e indicadores locales

Las bolsas de valores de México avanzan la mañana de este jueves. Los índices locales retoman el repunte, luego de haber interrumpido ayer una racha de tres días con ganancias, con los inversionistas atentos a la temporada de reportes y a los datos económicos.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, sube 0.74% a 66,970.39 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), retrocede 0.71% a 1,353.21 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores avanzan. Destacan los títulos de Regional, con 3.16% a 140.75 pesos, seguidos por los de la aerolínea Volaris, con 2.87% a 13.64 pesos, y la gigante minera Grupo México, con 1.81% a 210.53 pesos.

En los indicadores, el Producto Interno Bruto de México se recuperó en el segundo ⁠trimestre y tuvo un desempeño mejor a lo previsto por los analistas, dando un impulso al mercado local. Según el informe del INEGI, el PIB creció 1.5% secuencial ⁠en el segundo trimestre.