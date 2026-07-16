Eli Lilly concentra 50% de su inversión en investigación clínica en obesidad y diabetes en México

Eli Lilly concentra alrededor de 50% de su inversión en estudios clínicos en México en el área de cardiometabolismo, donde desarrolla nuevas terapias para enfermedades como obesidad y diabetes, aseguró Phelipe Phillipsen, director general de Lilly México.

Actualmente, la empresa farmacéutica mantiene más de 10,000 pacientes mexicanos enrolados en estudios clínicos en esta área terapéutica en 74 centros de investigación distribuidos en el país, la mayoría en fase III.

Durante 2025, destinó 100 millones de dólares a estudios clínicos en México y cerca de la mitad de esos recursos los destinan al área de cardiometabolismo.

"Cardiometabolismo es nuestro foco. Cardiometabolismo es uno de los pilares a nivel corporativo de inversión desde la parte de inversión en estudios clínicos, pero también de desarrollo a nivel mundial", explicó Phelipe Phillipsen.

Añadió que desde 2020 la inversión en investigación clínica en México ha crecido 30% y aseguró que seguirán fortaleciendo esta área, además, desarrollarán terapias en neurociencias, inmunología y terapia génica.

Tras su participación, el directivo en el evento "Lilly Health Innovation Challenge", el directivo explicó que el 74% de la población en México vive con sobrepeso u obesidad, una condición para la que aún existe una necesidad médica no atendida.

Lo anterior debido a que menos de 5% de las personas que requieren tratamiento médico para esta enfermedad lo recibe, por lo que considera que existe una necesidad no cubierta y una gran oportunidad para aumentar el acceso a estas terapias.

Por su parte, vicepresidente del área médica para Lilly Latinoamérica, Santiago Posada, añadió que la investigación clínica busca generar evidencia en población mexicana para que las nuevas terapias puedan llegar al país una vez que demuestren eficacia y seguridad.

"Nuestro compromiso local es poder traer esa investigación a México, poder traer esas soluciones que están bajo la investigación y el desarrollo con la población mexicana".

Explicó que la mayoría de las investigaciones que desarrolla la empresa en México se encuentra en la etapa previa a solicitar una aprobación regulatoria.

"Particularmente en México la mayoría son estudios fase tres, es decir, en la fase final de la investigación y del desarrollo antes de que podamos comprobar si es eficaz o no, si es seguro o no es seguro y podamos perseguir la aprobación a través de las diferentes autoridades regulatorias"

La apuesta de Lilly por esta área responde al crecimiento de la obesidad en el país.

"Hay una necesidad médica insatisfecha y que estos pacientes necesitan investigación rigurosa, necesitan soluciones que les puedan transformar su vida en el largo plazo. Por supuesto, obesidad hace parte de esas prioridades", comentó Santiago Posada.

Para Phelipe Phillipsen "la ambición" de la farmacéutica es replicar en México los resultados observados en otros mercados donde sus tratamientos llevan más tiempo disponibles y han logrado reducir las tasas de obesidad.

Citó como ejemplo Estados Unidos donde la prevalencia de la obesidad ha comenzado a disminuir entre 3 y 4 puntos porcentuales. En este mercado los tratamientos de la farmacéutica se introdujeron desde hace tres años y en México apenas hace un año.

"Otros países donde Lilly ya tiene presencia ya se empieza a disminuir la obesidad. Y eso es justamente lo que queremos hacer en México", dijo el director general de la farmacéutica en México.

Además, el directivo abundó que un paciente mexicano que padece obesidad o sobrepeso vive, en promedio, 4.2 años menos debido a las enfermedades relacionadas con esta condición, por lo que aumentar el acceso al tratamiento se ha convertido en una de las prioridades de la farmacéutica.

La obesidad representa un problema de salud que se asocia con más de 200 comorbilidades.

"Es literal, la obesidad es una enfermedad crónica, es una pandemia que aún no alcanzamos a reducir", finalizó Phelipe Phillipsen.