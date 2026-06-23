Eli Lilly dice que política de Trump afectará a medicamentos contra la obesidad en Europa

Eli Lilly prevé lanzar su pastilla para adelgazar en Europa y el Reino Unido en el segundo semestre de 2026 o a principios de 2027, y tiene como objetivo el mercado de pago directo, tal y como ha hecho en Estados Unidos.

Lilly sigue teniendo la intención de solicitar el reembolso público a los Gobiernos europeos siempre que sea posible, a pesar de que las nuevas políticas de precios de los medicamentos en Estados Unidos complican las negociaciones con las autoridades sanitarias.

Patrik Jonsson, vicepresidente ejecutivo de negocios internacionales de Lilly, dijo a Reuters que la empresa esperaba que Europa y el Reino Unido estén entre los próximos mercados en recibir el medicamento tras las recientes autorizaciones en Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos.

Lilly tiene previsto lanzar el medicamento para la pérdida de peso tan pronto como obtenga las autorizaciones, pero se asociará con empresas de telesalud, ya que la mayor parte del tratamiento de la obesidad fuera de Estados Unidos lo pagan directamente los pacientes, en lugar de los sistemas de salud públicos, explicó.

Esta estrategia se basa en sus esfuerzos por desarrollar un negocio centrado en el consumidor para el tratamiento de la obesidad fuera de Estados Unidos a través de proveedores de telesalud, plataformas de comercio electrónico y canales directos al paciente. Lilly sigue aplicando las lecciones aprendidas del desarrollo del mercado estadounidense de la obesidad, agregó.

Jonsson señaló que Lilly seguirá buscando el reembolso siempre que sea posible, a pesar de la incertidumbre generada por la política de precios de "nación más favorecida" del presidente Donald Trump, que pretende vincular los precios de algunos medicamentos estadounidenses a los que se pagan en otros países.

"Nuestro objetivo seguirá siendo la cobertura pública, siempre que sea posible", afirmó. No obstante, añadió que "la política de NMF desempeñará un papel importante en todos los lanzamientos". Lilly firmó el año pasado un acuerdo con el Gobierno de Trump por el que se comprometía a aplicar precios NMF a los nuevos medicamentos.

Jonsson señaló que Lilly buscaría precios reembolsables que fueran coherentes con la interpretación que hace la empresa del marco de la NMF, que vincula los precios a los de Estados Unidos ajustados en función de los niveles de renta de los países.

Sus comentarios se conocen en un momento en que las empresas farmacéuticas y los Gobiernos europeos se enfrentan por los precios de los medicamentos, y las empresas advierten de que unos precios más bajos en Europa podrían afectar cada vez más a los beneficios en el lucrativo mercado estadounidense