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EU lanza ataques contra Irán por sexta noche consecutiva
Los ataques —que comenzaron a las 18:00 GMT— se llevaron a cabo para "degradar aún más las capacidades militares iraníes", señaló el comando militar de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom) en una publicación en X.
Las fuerzas militares de Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán por sexta noche consecutiva el jueves, informó el ejército estadounidense.
Los ataques —que comenzaron a las 18:00 GMT— se llevaron a cabo para "degradar aún más las capacidades militares iraníes", señaló el comando militar de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom) en una publicación en X.