Buscar
El Economista
Geopolítica

Lectura 1:00 min

EU lanza ataques contra Irán por sexta noche consecutiva

Los ataques —que comenzaron a las 18:00 GMT— se llevaron a cabo para "degradar aún más las capacidades militares iraníes", señaló el comando militar de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom) en una publicación en X.

main image

Estados Unidos lanza ataques contra Irán por sexta noche consecutiva

AFP

Las fuerzas militares de Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán por sexta noche consecutiva el jueves, informó el ejército estadounidense.

Los ataques —que comenzaron a las 18:00 GMT— se llevaron a cabo para "degradar aún más las capacidades militares iraníes", señaló el comando militar de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom) en una publicación en X.

Temas relacionados

tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete