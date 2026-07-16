Aumenta el financiamiento de vivienda durante 2026

De acuerdo con información del Banco de México (Banxico), el saldo del crédito puente para la construcción de vivienda de la banca comercial llegó a los 129,117 millones de pesos al cierre de mayo de este año.

Un año antes, dicho saldo fue de 119,441 millones de pesos, en el 2024 de 97,417 millones de pesos; el monto más bajo en los últimos seis años ocurrió en 2021, cuando se llegó a un saldo de 79,531 millones de pesos.

La cifra 129,117 millones de pesos en 2026 es uno de los niveles más altos que haya registrado Banxico; además, el Registro Único de Vivienda (RUV) reconoció un 7% más de edificaciones entre enero y junio, lo que representa 66,130 viviendas, un dato que también representa más financiamiento.

En el primer semestre de este año, la vivienda tradicional cuenta con una representación del 83% de las casas edificadas, mientras que la vivienda económica y popular con un 15% de la producción; asimismo, la vivienda económica llegó al 0.44% de unidades construidas.