Crimen organizado explota lagunas normativas para mover miles de millones en criptomonedas: GAFI

Los delincuentes se están aprovechando de las ⁠lagunas normativas para mover miles de millones en ganancias ilícitas a través del sector de las criptomonedas, según afirmó ⁠el jueves el Grupo ⁠de Acción Financiera Internacional (GAFI) en su último informe sobre el papel de los activos virtuales y las finanzas ilícitas.

El informe del GAFI, con sede en París, un grupo intergubernamental de lucha contra el blanqueo de capitales, señala que la delincuencia relacionada con las criptomonedas se ha vuelto más "compleja e interconectada" durante el último año.

Los reguladores de los países, las instituciones financieras y las empresas del sector de las criptomonedas se enfrentan a "retos importantes y continuos" a la hora de detectar y detener los flujos de blanqueo de capitales procedentes de redes de estafas y de fraude en inversiones.

Se ha producido cierta mejora en el número de países que siguen las recomendaciones del GAFI. En abril de 2026, 51 de las 149 ⁠jurisdicciones evaluadas cumplían "en gran medida" ⁠con las normas del GAFI ⁠en materia de criptomonedas —algo más de un tercio (34%), frente al 29% ⁠del año anterior—.

No obstante, siguen existiendo "lagunas importantes" a la hora de traducir las evaluaciones de riesgo en medidas concretas para reducir la delincuencia relacionada con las criptomonedas.

El uso de monedas estables por parte de actores ilícitos ha aumentado en el último año, y algunas redes ⁠delictivas han desarrollado sus propias monedas estables, que pueden resistir la congelación o la incautación por parte de las autoridades.