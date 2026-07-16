Un equipo mexicano al frente de una empresa británica lanza un nuevo dispositivo médico de vanguardia en la Royal Society of Medicine de Londres

Puede ser difícil seguir el ritmo de la enorme cantidad de innovación tecnológica que se produce hoy en día. Las herramientas tecnológicas avanzan a un ritmo sin precedentes, lo que puede resultar confuso para las industrias a la hora de decidir si adoptarlas o no.

Esto ha dejado a la industria médica en una posición especialmente complicada. Obviamente, los profesionales del sector quieren utilizar cualquier herramienta a su disposición que pueda beneficiar a los pacientes necesitados. Sin embargo, ha habido una gran preocupación sobre cómo medir adecuadamente la implementación de nuevas herramientas como la IA. Afortunadamente, el Dr. Héctor Zenil y un grupo de líderes mexicanos están trabajando para desarrollar esta tecnología.

El Dr. Zenil es un investigador y emprendedor académico que, a través de su trabajo científico y liderazgo en Oxford Immune Algorithmics, que opera como Algocyte, una empresa a las afueras de Londres, se esfuerza por avanzar en campos enteros.

Lo está haciendo introduciendo un modelo audaz en el mercado, en el que la sangre se convierte en una fuente continua de inteligencia sanitaria. En su trabajo, esto se logra mediante la interpretación con IA avanzada, datos subjetivos como síntomas y sentimientos, y datos contextuales como el estilo de vida que han demostrado la capacidad de detectar riesgos más temprano, monitorizar el cambio con mayor precisión y apoyar opciones de atención más personalizadas.

El Dr. Héctor Zenil en su laboratorio Algocyte a las afueras de Londres.

Prevención en lugar de reacción

El trabajo del Dr. Zenil combina profundidad académica con ambición emprendedora. Se le puede describir mejor como un investigador en la intersección de la inteligencia artificial, la computación, la ciencia de la complejidad y la bioingeniería, con un enfoque en aplicar estas disciplinas a la modelización de enfermedades, la medicina de precisión y la atención sanitaria predictiva.

Hoy en día, su trabajo contrasta deliberadamente con lo que él considera un sistema poco ético que espera a que una persona esté enferma para empezar a preocuparse por ella. Su visión es utilizar la IA no solo para analizar datos médicos, sino también para anticipar riesgos antes de que aparezcan síntomas graves.

El Dr. Zenil sostiene que el futuro de la medicina no estará definido solo por hospitales o laboratorios, sino por una monitorización continua e inteligente que capacite a las personas a comprender y gestionar su salud mucho antes de que la enfermedad se vuelva grave.

A través de su trabajo en inteligencia artificial y bioingeniería, está ayudando a desarrollar tecnologías capaces de detectar señales biológicas sutiles que pueden preceder a la enfermedad, con el objetivo de cambiar la atención sanitaria de la intervención episódica a la prevención proactiva.

En su opinión, los mayores avances médicos de las próximas décadas no solo curarán las enfermedades de forma más eficaz, sino que evitarán que se desarrollen en primer lugar.

La sangre como autopista de información del cuerpo

Durante años, tanto en la comunidad científica como en la médica se ha entendido bien que la sangre de una persona transmite señales de estado inmunitario, inflamación, función metabólica, infecciones y progresión de la enfermedad. Sin embargo, al combinar análisis de sangre con IA, datos de estilo de vida, datos de dispositivos portátiles y contexto reportado por los pacientes, la visión del Dr. Zenil está yendo más allá de las normas aceptadas.

Su trabajo trata la sangre no como un dato puntual de laboratorio, sino como la base de la inteligencia sanitaria dinámica.

Algocyte, desarrollado por el equipo del Dr. Zenil y basado en sus muchos años de investigación en Oxford, Cambridge y el King's College de Londres, donde es profesor de tiempo completo, es una plataforma orientada a trasladar la monitorización médica avanzada de hospitales y laboratorios a los hogares de los pacientes.

Su dispositivo portátil permite la descentralización sanitaria y puede realizar una de las pruebas médicas más populares en casa para detectar posibles señales anormales de marcadores clave en sangre que, combinadas con datos subjetivos y contextuales y signos tempranos de respuestas inmunitarias, pueden transformar la forma en que se realiza la atención sanitaria hoy en día.

En el centro de este enfoque está la idea de que la sangre puede funcionar como un sistema de alerta temprana para todo el cuerpo. Al leer patrones entre marcadores rutinarios y conectarlos con el contexto de vida, los síntomas, los hábitos y las señales fisiológicas, Algocyte pretende convertir las pruebas de sangre ordinarias en una capa continua de interpretación.

En lugar de esperar a que los resultados aislados se vuelvan clínicamente alarmantes, la plataforma busca identificar desviaciones significativas antes, cuando la intervención puede seguir siendo más sencilla, barata y eficaz.

Algocyte se convertirá en el centro del bienestar familiar, proporcionando un centro de salud unificado donde análisis de sangre, datos portátiles, información sobre el estilo de vida, síntomas, medicamentos e historiales médicos se reúnen en un mismo lugar para crear una imagen de salud continuamente actualizada.

Al servir como el compañero inteligente de salud del hogar, la plataforma pretende apoyar en todas las etapas de la vida, desde la atención preventiva y el seguimiento de la fortaleza del sistema inmunitario hasta la gestión de enfermedades crónicas y el envejecimiento saludable, ayudando a las familias a tomar decisiones más informadas sobre su bienestar antes de que los problemas de salud se conviertan en emergencias médicas.

La solución completa de Algocyte pretende comprender cómo las personas pasan de la salud a la enfermedad, permitiendo una detección más temprana, una atención personalizada más precisa y un cambio decisivo de la medicina tardía y reactiva a la intervención proactiva.

Un equipo mexicano en una posición internacional destacada

El Dr. Héctor Zenil está haciendo mucho más que construir una empresa de salud por IA; está impulsando un nuevo enfoque de la medicina computacional.

En el centro de este esfuerzo se encuentra un equipo interdisciplinario de clase mundial formado por ciudadanos mexicanos en puestos clave, moldeados por instituciones líderes desde Oxford hasta la Sorbona y la experiencia de todo el equipo en empresas como Schneider, Medtronic, Pfizer, J&J y Stryker, con sólidas raíces en las principales escuelas científicas e ingenieras de México, incluyendo UNAM, ITESM, UAG, UAQ, CIMAT e IPN.

Reuniendo conocimientos como inteligencia artificial, matemáticas, mecatrónica, bioingeniería y computación cuántica, el equipo está aplicando un profundo conocimiento técnico a desafíos reales en el sector sanitario.

La empresa cuenta con el apoyo de una sólida lista de inversores estratégicos, entre ellos un actual director de Alphabet (Google), un exdirector de operaciones de Thermo Fischer, un exdirector de marketing de Medtronic, propietario de Cipla y el fundador de la división de ciencias de la salud de Accenture.

El equipo ha ganado múltiples premios, incluyendo el más reciente tercer puesto en la competencia por el Next Unicorn en España y primer lugar en la competencia de IA organizada por Etihad, superando a grupos de ciencia de datos de Microsoft y Accenture, y la selección para representar al Reino Unido en el pabellón Expo 2020 en Dubái, por mencionar algunos.

Por: Will Jones