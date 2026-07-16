Banco Azteca es reconocido como el banco de mayor crecimiento en México

Banco Azteca ha consolidado su posición dentro del sector financiero tanto a nivel nacional como internacional al ser reconocido en el prestigioso ranking Top 1,000 World Banks 2026 de la revista británica The Banker.

En esta reciente edición, la institución mexicana no solo se posicionó entre las ocho entidades bancarias más sólidas de México, sino que también logró un impresionante avance en el ámbito global, escalando 90 posiciones para ubicarse en el lugar 507 a nivel mundial.

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Este logro es el resultado directo de una estrategia institucional enfocada en el crecimiento sostenido, una rentabilidad robusta y una gestión de riesgos ejemplar.

El listado elaborado por The Banker es ampliamente considerado en el entorno financiero como los "Óscar de la banca mundial". Su objetivo es identificar a las instituciones líderes mediante un análisis riguroso de su desempeño financiero, sus iniciativas estratégicas y su capacidad de innovación tecnológica.

El proceso de evaluación destaca por su exhaustividad, ya que el jurado analiza casos de estudio provenientes de más de 130 países. Entre los criterios fundamentales que se examinan minuciosamente se encuentran la rentabilidad, los programas de sostenibilidad, la calidad en el servicio al cliente y la solidez operativa, lo que dota a estos reconocimientos de un prestigio y validez indiscutibles.

Liderazgo en desempeño y crecimiento

En la evaluación correspondiente a 2026, Banco Azteca demostró una notable fortaleza integral. A nivel nacional, se adjudicó el cuarto lugar general como el mejor banco en desempeño.

Sin embargo, el dato más destacado de su participación fue su ascenso hasta la primera posición en la categoría de Crecimiento. Este primer lugar subraya la capacidad de la organización para expandir de manera acelerada y, al mismo tiempo, responsable, tanto su base de clientes como el volumen de sus operaciones en todo el país.

Además de liderar en crecimiento, la institución financiera aseguró el segundo lugar en México en tres métricas fundamentales: rentabilidad, solidez y apalancamiento.

Estos indicadores en particular evidencian una estructura financiera altamente saludable, una administración prudente de los recursos disponibles y una elevada capacidad operativa para honrar todos sus compromisos ante el mercado y sus usuarios.

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Eficiencia y gestión del riesgo

Para complementar este panorama, Banco Azteca también obtuvo la tercera posición en la categoría de Retorno sobre el Riesgo. Este indicador es clave para los inversionistas, ya que refleja la eficiencia con la que el banco es capaz de generar valor económico para sus accionistas mientras mantiene un perfil de riesgo estrictamente controlado y sostenible en el largo plazo.

El resultado obtenido en este ranking internacional valida la efectividad del modelo de negocio de Banco Azteca y su firme estrategia de inclusión financiera.

Asimismo, estos reconocimientos ratifican la confianza depositada por millones de familias mexicanas que utilizan diariamente sus servicios financieros, consolidando a la institución como un pilar de estabilidad y un referente de prosperidad dentro del sistema bancario mexicano.