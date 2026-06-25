Obesidad: No solo es problema de hábitos, hay otros factores que también influyen

Si bien la obesidad es una enfermedad crónica y compleja que se caracteriza por una acumulación excesiva de grasa corporal, no solo se trata de un tema estético, va más allá de eso.

Durante años, hablar sobre pérdida de peso se limitaba a tres caminos: cambios en alimentación, actividad física y procedimientos quirúrgicos. Sin embargo, el crecimiento sostenido de la obesidad ha impulsado nuevas discusiones sobre la necesidad de comprender esta condición desde una perspectiva más amplia, especialmente ante el impacto que tiene sobre la salud y la calidad de vida.

Cabe señalar que la obesidad es uno de los principales retos de salud pública de nuestro tiempo y, también, una de las condiciones más incomprendidas. Durante décadas, la conversación pública se redujo a una explicación simplista: comer menos y moverse más, pero hoy la evidencia científica demuestra que esa visión es insuficiente para comprender una enfermedad influida por factores biológicos, genéticos, metabólicos, psicológicos, sociales, culturales, ambientales y económicos.

Ante este escenario, el Grupo Educativo Tecnológico de Monterrey, a través del Institute for Obesity Research (IOR), organiza el Congreso Internacional de Investigación en Obesidad como una de las iniciativas para impulsar la investigación científica y la innovación en torno a la obesidad desde una visión integral y multidisciplinaria, con el objetivo de generar conocimiento de frontera, desarrollar soluciones innovadoras y contribuir a la toma de decisiones en salud pública.

“El Congreso Internacional de Investigación sobre Obesidad representa el compromiso del Tecnológico de Monterrey por impulsar el diálogo científico, la innovación y el trabajo multidisciplinario como motores para desarrollar soluciones con impacto real en la salud pública. Este encuentro reúne evidencia, conocimiento y distintas perspectivas para promover enfoques más integrales, humanos y sostenibles que contribuyan al bienestar y la calidad de vida de las personas”, señaló Javier Guzmán López, vicepresidente de Investigación del Grupo Educativo Tecnológico de Monterrey.

De acuerdo con el Dr. Gerardo García Rivas, líder de la Unidad de Medicina Experimental y Terapias Avanzadas del IOR, subraya que hablar de obesidad exige una mirada cuidadosa, especialmente por la sensibilidad que existe alrededor de la corporalidad y el estigma: “No es solo lo que las personas comen o hacen. Hay factores genéticos, sociales, educativos y ambientales que influyen directamente, como el acceso a espacios para actividad física o la cadena de suministro de alimentos. Es un tema mucho más complejo de lo que tradicionalmente se ha planteado”

Los especialistas explican que la obesidad no se limita al peso corporal ni puede explicarse únicamente desde hábitos individuales. Su desarrollo está relacionado con condiciones como el estrés, la calidad del sueño, la salud mental, el acceso a alimentos nutritivos, el entorno urbano, los hábitos familiares y las posibilidades reales para llevar una vida activa. En México, de acuerdo con ENSANUT 2022, el 75.2% de las personas adultas mayores de 20 años vive con sobrepeso u obesidad; además, esta condición aumenta 1.5 veces la probabilidad de diabetes tipo 2, 2.8 veces el riesgo de hipertensión arterial y 2.2 veces la posibilidad de presentar dislipidemia.

La innovación científica ha permitido entender mejor los mecanismos biológicos y metabólicos relacionados con la obesidad, abriendo la puerta a nuevas estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento. Entre los enfoques que hoy cobran mayor relevancia se encuentran el uso de biomarcadores multiómicos —como metabolómica, microbioma y epigenómica—, herramientas digitales para monitoreo remoto, inteligencia artificial, investigación en microbiota intestinal y diseño de alimentos guiado por evidencia clínica.

“Hoy entendemos que la obesidad no puede abordarse desde explicaciones simplistas ni soluciones aisladas. Se trata de una enfermedad compleja, multifactorial y crónica que requiere investigación científica, innovación tecnológica y un enfoque integral centrado en las personas. Desde el Institute for Obesity Research impulsamos la generación de conocimiento y el trabajo multidisciplinario para transformar la evidencia en soluciones reales que contribuyan a mejorar la salud pública y la calidad de vida de las personas”, mencionó el Dr. Marco Rito Palomares, director del Institute for Obesity Research del Tecnológico de Monterrey.

Finalmente, los especialistas refieren que en el campo terapéutico, los tratamientos farmacológicos para obesidad han avanzado significativamente, especialmente las terapias incretínicas como los agonistas de GLP-1 y los agonistas duales GIP/GLP-1. Sin embargo, advierten que deben utilizarse bajo supervisión médica y como parte de un tratamiento integral.