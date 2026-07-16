Micron firma acuerdos con Qualcomm y otros proveedores para componentes de chips para autos con IA

Micron Technology ⁠firmó este jueves acuerdos a largo plazo con proveedores del sector ⁠automotor, entre los que se incluyen el diseñador de chips Qualcomm y el fabricante de productos de audio Harman, con el fin de garantizar el ⁠suministro de componentes de memoria ⁠y almacenamiento que equipan a los vehículos con tecnología de inteligencia artificial.

Estos acuerdos se producen en un momento en que el sector se apresura a ampliar su capacidad de fabricación para satisfacer la creciente demanda de chips de memoria, impulsada por la rápida adopción de herramientas de inteligencia artificial.

Estos chips se utilizan en centros de datos, electrónica de consumo y vehículos, donde dan soporte a funciones basadas en IA, como los sistemas ADAS y las cabinas digitales.

Micron, el único fabricante con sede en Estados Unidos de chips de memoria de gran ancho de banda utilizados con los procesadores de IA de Nvidia, también ha constatado esta demanda extraordinaria, lo que le ha permitido, al igual que a sus rivales SK Hynix y Samsung Electronics, aplicar precios más elevados.

Los acuerdos del fabricante de chips, incluidos los firmados con los proveedores de componentes de automoción Visteon, JOYNEXT, DENSO, Astemo y Hyundai Mobis, tienen como objetivo ofrecer un suministro y unos precios estables ⁠para mejorar la planificación de la producción y ⁠las inversiones en futuras plataformas de ⁠vehículos avanzados.

"A medida ‌que los vehículos se definen cada vez más por ⁠el software, los fabricantes de automóviles necesitan plataformas tecnológicas que aúnen computación de alto rendimiento, conectividad, memoria ​y almacenamiento", afirmó Cristiano Amon, presidente ‌y director ejecutivo de Qualcomm.

El director ejecutivo de Micron, Sanjay Mehrotra, dijo en junio que la empresa había firmado 16 acuerdos estratégicos con clientes, ya que espera que el crecimiento impulsado por los centros de datos se vea cada vez más complementado ⁠por funciones basadas en la inteligencia artificial en teléfonos inteligentes, computadores de gama alta, aplicaciones de automoción y robótica.