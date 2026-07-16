EU autoriza medicamento oral de Merck contra el colesterol, el primero de su clase

La Administración de Alimentos y Medicamentos de ⁠Estados Unidos (FDA) aprobó el jueves la pastilla para reducir el colesterol de Merck, la primera de una clase de medicamentos en la ⁠que predominan las inyecciones, lo que ⁠podría ampliar su uso entre las personas con riesgos cardíacos.

La pastilla, comercializada bajo la marca Lipfendra, está indicada para tratar a pacientes con hipercolesterolemia, incluidos aquellos con formas hereditarias de la enfermedad, que provoca niveles elevados de LDL —el llamado colesterol "malo" en la sangre— que a menudo conduce a la acumulación de placa en las arterias.

Aproximadamente uno de cada cuatro adultos en Estados Unidos tiene niveles elevados de colesterol LDL, según la Asociación Americana del Corazón.

Con la aprobación de la FDA, Lipfendra, también conocida como enlicitida, se convertiría en el primer tratamiento oral de la clase de fármacos que actúa bloqueando una proteína llamada PCSK9, cuyos altos niveles contribuyen al aumento del colesterol y a las enfermedades cardiovasculares.

Lipfendra se comercializará a un precio de catálogo de 10.50 dólares al día, lo que supone unos 315 dólares al mes. La empresa ha dicho que el medicamento estará disponible ⁠en cuestión de semanas.

El vicepresidente ejecutivo de ⁠Merck, Brian Foard, dijo que ⁠la empresa apuntará a pacientes que ya siguen tratamientos para reducir el colesterol, ⁠como las estatinas, para que tomen este medicamento como tratamiento complementario.

"El 70% de los pacientes tratados con esas terapias sigue sin alcanzar los objetivos recomendados por las directrices. Creemos que aquí radica la oportunidad", dijo Foard.

Trung Huynh, analista de RBC Capital Markets, señaló que el medicamento no presenta contraindicaciones ni advertencias de hipersensibilidad por reacciones alérgicas, a ⁠diferencia de los competidores inyectables actualmente autorizados.