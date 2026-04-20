Eli Lilly compra por 7,000 millones de dólares a la biotecnológica Kelonia Therapeutics

El laboratorio estadounidense Eli Lilly ha anunciado la compra de la compañía biotecnológica Kelonia Therapeutics por un total de 7,000 millones de dólares, especializada en la investigación de fármacos contra el cáncer.

Lilly adelantará 3,250 millones de dólares y el resto de pagos quedan condicionados a alcanzar ciertos hitos clínicos, regulatorios y comerciales. La operación está prevista que se cierre en el segundo semestre de 2026.

Kelonia ha desarrollado un sistema que utiliza partículas lentivirales para acceder de forma eficiente y selectiva en las células T del organismo, permitiendo que el propio cuerpo del paciente genere terapias con células T con receptor de antígeno quimérico (CAR-T) que pueden tratar la enfermedad.

"Las terapias CAR-T autólogas han mejorado significativamente los resultados para pacientes con diversos tipos de cáncer, pero las importantes barreras de fabricación, seguridad y acceso hacen que solo una fracción de los pacientes elegibles las reciban. La plataforma 'in vivo' de Kelonia tiene el potencial de cambiar eso al ofrecer respuestas rápidas y duraderas en un formato mucho más simple y listo para usar", dijo el presidente de Lilly Oncology, Jacob Van Naarden.

"El liderazgo de Kelonia en el avance del inmenso potencial de la terapia celular in vivo no tiene parangón, extendiendo su alcance e impacto más allá de los límites tradicionales de la medicina personalizada", indicó el consejero delegado de Kelonia, Kevin Friedman.