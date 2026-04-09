Amazon venderá nueva pastilla para adelgazar de Lilly en kioscos EU, ofrecerá entrega el mismo día

Amazon.com anunció el jueves que su división farmacéutica pondrá a la venta la nueva pastilla ⁠para adelgazar de Eli Lilly en los kioscos situados en algunas de las clínicas de atención primaria de la empresa y ofrecerá la entrega del medicamento en el mismo día.

Amazon Pharmacy comenzó a distribuir ⁠medicamentos GLP-1 en 2021, pero no dispone de ⁠versiones inyectables de estos fármacos en los kioscos, ya que deben conservarse refrigerados.

El hecho de que no sea necesario el almacenamiento en frío es "lo que permite un acceso más amplio y que se puedan almacenar de forma segura en un kiosco para su dispensación", dijo Tanvi Patel, vicepresidenta de Amazon Pharmacy, refiriéndose a las pastillas.

Aproximadamente la mitad de los clientes en Estados Unidos tienen acceso a la entrega en el mismo día, y la empresa pretende ampliar ese servicio, señaló Patel. Todos los clientes reciben sus medicamentos en un plazo de cuatro días.

Amazon Pharmacy gestiona las recetas realizadas a través de LillyDirect, la plataforma de farmacia directa al consumidor de Eli Lilly, y lleva desde enero surtiendo en sus kioscos la pastilla Wegovy de Novo Nordisk .

Patel afirmó que Amazon se beneficia de ser la farmacia distribuidora de Lilly debido al enfoque inicial de venta directa al consumidor de la farmacéutica con sede en Indianápolis.

Lilly anunció la semana pasada que comenzaría a vender su píldora para perder peso Foundayo, recientemente aprobada, directamente a clientes que pagan en efectivo a través de LillyDirect a 149 dólares al mes por la dosis más baja.

Los clientes también pueden acceder al servicio de entrega en el mismo día de Amazon a través de los socios prescriptores de Lilly, como WeightWatchers, señaló Patel.

Amazon anunció el año pasado la ⁠puesta en marcha de kioscos para la venta de medicamentos de ⁠uso generalizado, como antibióticos, medicamentos para la ⁠presión arterial e inhaladores para el asma, afirmando que esta opción reduciría las barreras de acceso y limitaría los gastos ⁠de envío.

Los pacientes que no sean miembros de One Medical, el negocio de atención primaria y urgencias de Amazon, pueden seguir reservando una cita y utilizando los kioscos. La cuota de suscripción anual a One Medical cuesta 199 dólares.

A medida que los quioscos se extiendan más allá de California, señaló Patel, su ubicación podría ampliarse a otros proveedores o clínicas, si la normativa estatal lo permite.

Amazon invirtió más de 4,000 millones de dólares en 2025 con el objetivo de triplicar este año las opciones de ⁠entrega en toda la empresa, centrándose en pequeñas localidades y zonas rurales desatendidas. Para finales de 2026, el acceso a la entrega en el mismo día debería llegar a 4,500 localidades, según Patel.