CRT: Precio del espectro en México está 7% por debajo del promedio internacional

Con datos actualizados a 2025 y a partir de las mismas fuentes empleadas por el entonces Instituto Federal de Telecomunicaciones en 2023, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) concluyó que el costo del espectro radioeléctrico en México se ubica 7% por debajo del promedio internacional.

Para 2026, el costo del espectro radioeléctrico disminuirá aún más gracias a la aprobación de la Ley Federal de Derechos, en la que se prevé la emisión de los Lineamientos para la aplicación de descuentos en el pago de derechos por el uso del espectro radioeléctrico.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones someterá a consulta pública las disposiciones que habilitarán este mecanismo legal, para que los operadores paguen menos, y se espera que se publiquen este mismo año en el Diario Oficial de la Federación.

(Con información de Nicolás Lucas)

