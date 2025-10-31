CRT somete a consulta los lineamientos para el registro de líneas celulares

El Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aprobó por unanimidad someter a Consulta Pública el anteproyecto de Lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles, el cual busca asociar todas las líneas telefónicas móviles a una persona física o moral, previamente identificada.

Durante la segunda sesión extraordinaria del Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), los integrantes de este órgano de gobierno, encabezados por la comisionada presidenta, Norma Solano Rodríguez, acompañada de las comisionadas Ledénika Mackensie Méndez González, María de las Mercedes Olivares Tresgallo y Tania Villa Trápala, así como del comisionado Adán Salazar Garibay, destacaron la importancia de impulsar el registro de líneas para fortalecer la seguridad digital de la mano de todos los actores para ubicar a México a la vanguardia regional con estándares internacionales.

La Consulta Pública sobre el registro de líneas telefónicas móviles se realizará durante un periodo de 20 días hábiles a partir de este jueves 30 de octubre y busca recibir los comentarios, aportaciones, opiniones y otros elementos de análisis de todos los agentes del sector, desde concesionarios y proveedores, incluida la academia y las organizaciones civiles, pero, sobre todo, de la ciudadanía, para perfeccionar este anteproyecto de lineamientos.

Las personas interesadas en participar podrán entrar a la página web de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y dar click en el apartado de Consultas Públicas para poder conocer el anteproyecto de Lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles y poder emitir sus comentarios, sugerencias u opiniones.

(Con información de Nicolás Lucas)