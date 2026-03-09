CRT ha empadronado sólo al 13% del mercado móvil a 111 días de la fecha fatal

Al último minuto de este domingo 8 de marzo de 2026, el nuevo padrón de telefonía móvil acumulaba 20 millones 432,654 líneas asociadas a la identidad de las personas usuarias que usan este servicio en México, de acuerdo con datos oficiales de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

La cifra significa que un promedio de 352,287 líneas celulares se registró diariamente en los primeros 58 días que han transcurrido desde el viernes 9 de enero en que estas validaciones comenzaron su actividad.

El padrón de la CRT ya ha conseguido que las empresas asocien en dos meses la identidad de los usuarios mexicanos como tantas líneas celulares tiene el todo mercado de Ecuador o tres veces el de Uruguay.

La cifra, sin embargo, todavía es minúscula en distintas mediciones para los parámetros del mercado móvil mexicano y aparte es menor a las líneas previamente validadas por las compañías celulares a través de sus negocios de pospago o por contrato, que por su propia naturaleza requiere de validar la identidad de las personas usuarias.

Al último día de 2025, las tres grandes compañías celulares que comercializan servicios por pospago acumulaban 26 millones 666,000 líneas asociadas a la identidad de las personas, de las que Telcel participaba con el 59.7%; AT&T, con el 25.32% y Movistar, con el 14.98 por ciento.

De esta manera, al arranque de la segunda semana de marzo de 2026 habría en México un gran total de 47 millones 98,654 números telefónicos móviles asociados con la identidad de los usuarios

Este número arroja más luz sobre el avance de la vinculación de números telefónicos, porque indica que de las 153 millones de líneas celulares totales estimadas con las que cerró el mercado móvil local en el año 2025, el 30.78% de ellas ya estaría validada.

Pero sin la contabilización de los pospagos que han conseguido las propias empresas en su día a día, el esfuerzo de la CRT con su padrón se refleja en que un 13.35% de las líneas celulares son las que realmente han podido validarse mediante la política regulatoria de la nueva autoridad.

A 111 días de que venza el plazo que la misma CRT impuso para que todo el mercado móvil mexicano quedara asociado a la identidad de los usuarios, físicos o morales, queda por registrar un parque estimado en 105 millones 901,346 líneas.

Esto obliga a las empresas a registrar desde hoy a más de 954,000 números por día y así hasta el 30 de junio, de lo contrario los usuarios de esas líneas telefónicas quedarán desconectados del servicio, conforme mandató la CRT en los lineamientos del padrón.

Más allá de que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones reflexione pronto en ampliar la fecha límite para los registros y con ello asuma el costo de imagen ante sus regulados por haber salido al mercado con una política regulatoria muy ambiciosa y apretada en plazos —la primera de su historia—, el costo real lo asumirán las empresas, sobre todo aquellas que tienen su negocio principal en el segmento de prepago y allí, los directamente impactados serán los operadores móviles virtuales.

“Estamos observando que esta medida tendrá, definitivamente, más expuesto al segmento del prepago y significa que en realidad son 125 millones de líneas las que están más expuestas (…) Estamos hablando de una mezcla de líneas no verificadas, que no están vinculadas a nadie y que son de mayor rotación; y que también hay titulares que tienen múltiples SIM (…) Todo esto significa que puede haber un proceso de fricción en el proceso de vinculación y ciertamente, todo ello puede elevar la tasa de abandono”, planteó Jesús Romo, research director en GlobalData.

El mercado celular en general y el segmento del prepago en particular, podrían padecer una enfermedad a causa de los plazos que dispone el nuevo padrón de telefonía; esto, conforme la experiencia de otros países.

Por motivos estructurales o culturales; por objetivos de mejora en las propias empresas o por inconsistencias para validar las identidades de las personas para cumplir con las obligaciones legales, estos procesos han ralentizado el crecimiento del mercado de prepago cuando los plazos han sido cortos.

“Estos procesos pueden ser como una especie de larga enfermedad para el segmento de prepago, en donde como empresa estás expuesto a ritmos más lentos de captaciones, dificultad para tener, por una parte, los objetivos comerciales en términos de captación, pero al mismo tiempo estar atendiendo a clientes que no quieren perder su línea y apoyarlos a cómo vincularla; y a procesos de mejora en la parte de los registros digitales y en las irregularidades en documentación. Entonces, son procesos que hemos visto, que incluso por el deadline, el prepago va perdiendo y el pospago creciendo lento; o incluso, el mercado perdiendo líneas antes de la fecha límite”, estimó Jesús Romo.