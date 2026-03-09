Bitcoin sube más de 2% y se recupera tras caer el domingo por debajo de los 66,000 dólares

El bitcoin, la criptomoneda más valiosa del mundo, subió 2.5% al medio día de la jornada del lunes después de que el domingo por la tarde cayó momentáneamente por debajo de los 66,000 dólares luego de que los precios del petróleo de dispararon hasta los 120 dólares por barril.

Bitcoin se cotizaba alrededor de los 68,500 dólares por unidad, registrando una ganancia de 2.5% según datos de la plataforma financiera Investing.

"El bitcoin ha mostrado una resiliencia sorprendente a pesar de la extrema volatilidad exhibida en los activos tradicionales," dijo David Morrison, analista senior de mercados en Trade Nation.

"Con los mercados financieros tradicionales bajo presión y las cadenas de suministro amenazadas por interrupciones en Oriente Medio, los activos digitales parecen estar atrayendo capital defensivo de inversores que buscan alternativas a los activos sensibles al petróleo," añadió.

Como es costumbre, la subida en el precio del bitcoin impulso a otros activos digitales y empresas relacionadas con el mercado cripto.

Ethereum, la segunda criptomoneda más grande, escaló cerca de 4.5% hasta los 2,016.75 dólares por unidad, en tanto que BNB, la criptodivisa del sistema de Binance, ganó 3.7% para colocarse en los 635.75 dólares.

Ripple, XRP, subió más de 1.5% hasta los 1.36 dólares, mientras que Solana repuntó casí 4.6% a 85.30 dólares. Cardano y el activo meme, Dogecoin ganaron 2.58% y 2.95%, respectivamente.

El mercado cripto en su conjunto registró un incremento de 2.4% en su valor de mercado, ubicándose en 2.34 billones de dólares según datos de CoinMarketCap. El índice de codicia y miedo, que mide el sentimiento del mercado cripto, alcanzó los 21 puntos indicando “Miedo”.

Las empresas que cotizan en Wall Street relacionadas al mercado cripto presentaron rendimientos mixtos.

Circle, empresa especializada en infraestructura financiera digital, subió 7.91% hasta 109.97 dólares, seguida por DeFi, firma enfocada en el desarrollo de soluciones para finanzas descentralizadas, escaló 7.71% hasta 3.91 dólares; Bitmine, compañía dedicada a tecnologías de minería de criptomonedas, ganó 5.43% hasta 19.91 dólares.

Strategy ganó 1.55%, mientras que Bullish, plataforma de intercambio de activos digitales, gana 1.30%, mientras que Galaxy Digital, empresa de servicios financieros especializada en inversión y gestión de activos cripto, registra un avance más moderado de 0.34 por ciento.

Por otro lado, Coinbase, uno de los principales exchanges de criptomonedas, cayó 1.46% hasta 194.34 dólares; mientras que eToro, plataforma global que ofrece trading de acciones y criptomonedas, perdió 3.05% hasta 30.85 dólares.