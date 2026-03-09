Creación de empleo formal ante el IMSS retomó impulso durante febrero

En febrero del 2025 la generación de empleo formal en México –considerando el empleo en plataformas digitales de transporte y reparto– creció 53.1% a 182,778 puestos de trabajo, con lo que se recuperó luego de la caída de poco más de 8,000 plazas observada en enero, de acuerdo con datos publicados este lunes por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

A diferencia de lo que ocurrió en enero, en febrero el cómputo de los empleos en plataformas benefició al indicador. Al excluir estos últimos registros, la suma de empleos nuevos en febrero también mantuvo un comportamiento positivo.

Sin considerar el trabajo en plataformas, el número de nuevas plazas fue de 157,882, cifra que de cualquier forma es 32.2% superior a las 119,385 contrataciones de enero del 2025, cuando todavía no se formalizaba el empleo en las empresas mencionadas.

De forma acumulada, durante el primer bimestre del año el registro de nuevos empleos incluyendo las plataformas es de 174,674 (-9.3% anual); mientras que, si no se considera, la cuenta es de 217,299 (+12.9% anual).

Esto obedece a que en enero se perdieron más de 67,500 empleos en plataformas, lo cual se debe a factores de estacionalidad, según informó el IMSS en su momento.

Al 28 de febrero pasado, el número de trabajadores inscritos en el IMSS fue de 22 millones 691,750, cifra que es 1.2% superior a la observada un año antes.

Eso significa que en los últimos 12 meses se han dado de alta a 260,819 trabajadores. Aunque, de nuevo, si se excluye a los trabajadores de plataformas –que empezaron a computarse en julio del 2025–, la tasa de crecimiento baja a solo 0.4% y el número de nuevos empleos en el último año queda en 96,923.

Salario se mantiene al alza

En febrero el salario medio de cotización de los trabajadores registrados ante el IMSS fue de 664.09 pesos diarios, cifra 7.2% mayor en términos interanuales y nominales.

Desde enero del 2025 el salario se ha mantenido creciendo nominalmente por arriba de 7% (con la sola excepción de diciembre del 2025, cuando creció 6.9 por ciento).

El salario medio de cotización de los trabajadores de plataformas digitales de transporte fue, a su vez, de 432.2 pesos diarios.

Patrones, a la baja

Al 28 de febrero del 2026, se tienen inscritos ante el Instituto un millón 21,996 registros patronales, con una variación mensual negativa de 1,442 registros, lo que equivale a un decrecimiento de -0.1 por ciento.

De forma interanual, la cifra es 2.5% inferior, lo cual, según el IMSS, “se explica principalmente por la implementación de medidas de seguridad en la apertura de registros patronales de personas físicas”.