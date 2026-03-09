Acciones de aerolíneas y aeropuertos caen en la BMV por alza en precios del petróleo

Las acciones de aerolíneas y empresas aeroportuarias que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registran fuertes caídas en la jornada de este lunes, ante el alza en los precios del petróleo provocada por el conflicto bélico en Oriente Medio.

Los papeles de Aeroméxico se hunden 8.93% y se venden en 25.99 pesos por acción, y se encaminan a registrar su tercera jornada con pérdidas, acumulando una baja de 18.91 por ciento. Las de la aerolínea mexicana de bajo costo, Volaris, caen 2.63% y se ubican en 12.24 pesos por papel, también sumaria tres sesiones con bajas, un 9.97 por ciento.

También los títulos de los grupos aeroportuarios se contagiaron del nerviosismo.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), operadora del aeropuerto de Guadalajara, apunta un decremento de 1.94% a 423 pesos por papel, seguido por el Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), que administra la terminal de Monterrey, presenta un descenso de 1.48% a un precio de 242 pesos por acción.

Los títulos de Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), que maneja el aeropuerto de Cancún, retroceden 0.87% a 593 pesos.

Arranca la segunda semana del conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán, sin señales claras de una desescalada en la confrontación, lo que sigue generando incertidumbre sobre el suministro energético global.

“En este contexto, el petróleo superó la barrera de los 100 dólares por barril al inicio de la semana, luego de que el presidente Donald Trump publicó en Truth Social que el aumento en los “precios del crudo a corto plazo” era “un precio muy pequeño a pagar” por destruir la amenaza nuclear de Irán”, destacaron analistas de GBM Reserch.