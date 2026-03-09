Tras rebalanceo del S&P/BMV IPC: Sale Cuervo y entra Volaris

Después del rebalanceo semestral del principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, Volaris, la mayor aerolínea de bajo costo del país, ingresará al índice, en reemplazo de la tequilera más grande del mundo, José Cuervo.

De esta forma, Volaris regresará al S&P/BMV IPC tras una asusencia de dos años, al haber salido en el rebalanceo de marzo del 2024.

"Si se considera necesario realizar algún cambio tras la publicación de los resultados preliminares del rebalanceo, estos se actualizarán y comunicarán en el anuncio final que se enviará el viernes 13 de marzo", dijo S&P Dow Jones Indices en un comunicado.

La salida de José Cuervo se debe, según analistas bursátiles, a la volatilidad de los precios en la industria de las bebidas alcohólicas, además de su menor liquidez y una menor mediana del valor diario de transacciones.

El rebalanceo del S&P/BMV IPC, con la entrada de Volaris, será efectivo a partir del lunes 23 de marzo.