Exhortan a celebrar con responsabilidad el partido México-Inglaterra

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) llamó a la ciudadanía y afición que acudirá hoy a sitios públicos a presenciar o donde se transmitirá el partido de futbol entre las selecciones de México e Inglaterra a adoptar medidas de autocuidado.

“Se exhorta a la afición que acudirá tanto al Estadio Ciudad de México como a los diversos puntos de reunión donde transmitirán el encuentro a planificar su traslado y arribar a los sitios con suficiente anticipación, para facilitar los filtros de ingreso y evitar aglomeraciones en los accesos’’, consigna el comunicado 196 emitido por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

Con la finalidad de garantizar la seguridad, el orden y la integridad de las familias, la dependencia convocó a los aficionados mexicanos a celebrar con alegría, respeto y responsabilidad.

La recomendación de las autoridades a la afición incluye no portar artículos restringidos como mochilas voluminosas, objetos punzocortantes, envases de vidrio, cinturones con hebillas grandes o punteros láser.

Así como portar una identificación oficial y ubicar, desde el primer momento, las rutas de evacuación, salidas de emergencia y módulos médicos, y acordar un punto de reunión con sus acompañantes para facilitar el reencuentro en caso de separación.

“En las zonas de convivencia y transmisión de los partidos, el respeto y el autocuidado son fundamentales para una estancia segura. Se pide a las y los asistentes evitar empujones y no correr al ingresar o retirarse, así como mantener libres los pasillos y las zonas de no correr al ingresar o retirarse, así como mantener libres los pasillos y las zonas de tránsito peatonal. Asimismo, se debe evitar subir a estructuras, mobiliario urbano, vallas o pantallas, debido al alto riesgo de caídas y accidentes graves. Quienes asistan con niñas, niños o personas adultas mayores deberán mantenerlos bajo supervisión y, de ser necesario, tomados de la mano para prevenir extravíos’’, precisa.

Se sugiere que al término del encuentro los festejos en las calles se desarrollen con orden e invita a la población a moderar el consumo de bebidas alcohólicas y, en caso de utilizar un vehículo particular, designar a una persona conductora responsable o, preferentemente optar por el transporte público.

Para evitar quemaduras graves e incendios, las autoridades pidieron evitar el uso de pirotecnia o artefactos explosivos, y que al acudir a monumentos o plazas públicas para festejar se respete el entorno y el mobiliario urbano.

“La pasión deportiva es plenamente compatible con el orden y la convivencia, por lo que se exhorta a la afición mexicana a celebrar con alegría, respeto y responsabilidad.

“Ante cualquier situación de riesgo, contingencia o accidente, el número de emergencia 911 se encuentra disponible las 24 horas del día para brindar atención inmediata y coordinar los servicios de auxilio’’, cita.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), concluye, “prevé lluvias fuertes (25 a 50 mm) en la Ciudad de México, así como lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm ) en el Estado de México, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Morelos, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo, con descargas eléctricas y caída de granizo en algunas zonas’’.

De ahí que se solicitó a los asistentes al evento deportivo acudir preparados y llevar impermeable.

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