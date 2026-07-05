Fan Fest del Zócalo se llena previo al México vs. Inglaterra; llaman a ver el partido en otros puntos

La euforia por el partido entre México e Inglaterra comenzó a reflejarse desde horas antes del silbatazo inicial. Ante la alta concentración de personas en el Fan Fest del Zócalo, autoridades de la Ciudad de México informaron que el espacio alcanzó su capacidad y llamaron a los aficionados a dirigirse a otros puntos de transmisión para evitar aglomeraciones.

A través de un aviso oficial, el Gobierno capitalino recomendó a los asistentes trasladarse a las pantallas alternas instaladas en el perímetro del Centro Histórico o al Monumento a la Revolución, donde también se transmite el encuentro correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026.

La medida forma parte del operativo de seguridad implementado para prevenir incidentes durante uno de los partidos con mayor convocatoria del torneo.

Foto: SSC CDMX

Buscan evitar una nueva tragedia

El llamado ocurre apenas unos días después de que los festejos por la victoria de México sobre Ecuador dejaran un saldo de cuatro personas fallecidas y más de 1,600 atenciones médicas en Paseo de la Reforma.

Tres de las víctimas murieron por asfixia durante una estampida registrada en la zona del Ángel de la Independencia, mientras que una cuarta falleció tras sufrir una emergencia médica.

Tras esos hechos, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que para el encuentro frente a Inglaterra se reforzarían las medidas de seguridad y reiteró que "ninguna victoria es más importante que la vida humana".

Más de 17,000 policías participan en el operativo

Para este domingo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó más de 17,000 elementos en distintos puntos de la capital.

Del total, 3,300 policías fueron asignados al Fan Fest del Zócalo para controlar los accesos y realizar filtros de seguridad, mientras que más de 6,000 agentes resguardan Paseo de la Reforma, donde también se espera una alta concentración de aficionados.

Las autoridades informaron previamente que, una vez alcanzado el aforo permitido en el Zócalo, se invitaría a la población a seguir el partido desde las 12 pantallas instaladas en calles cercanas para distribuir de manera más segura a los asistentes.

Hay más opciones para ver el partido

Además del Zócalo y Paseo de la Reforma, el Gobierno de la Ciudad de México mantiene activos los Festivales Futboleros, espacios públicos y gratuitos distribuidos en distintas alcaldías para descentralizar la afluencia de personas.

Entre las sedes donde también puede seguirse el encuentro se encuentran:

Parque La Bombilla, en Álvaro Obregón.

Parque Tezozómoc, en Azcapotzalco.

Parque de las Américas, en Benito Juárez.

Deportivo Hermanos Galeana, en Gustavo A. Madero.

Utopía Mixiuhca, en Iztacalco.

Central de Abasto y Utopía Meyehualco, en Iztapalapa.

Bajo Puente Tacuba, en Miguel Hidalgo.

Bosque de Tláhuac, Deportivo San Francisco Tecoxpa y otros espacios habilitados para la transmisión del Mundial.

Además de las pantallas gigantes, estos espacios ofrecen actividades recreativas, culturales y deportivas para que las familias puedan seguir el partido en un ambiente más seguro.

Autoridades reiteran llamado a celebrar con responsabilidad

Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Ciudadana insistieron en que los aficionados respeten las indicaciones del personal operativo, eviten empujones y traslados hacia zonas ya saturadas, además de moderar el consumo de alcohol y seguir las instrucciones en caso de que algún punto alcance su capacidad máxima.

El objetivo, señalaron, es que la fiesta mundialista pueda desarrollarse sin repetir las escenas de riesgo registradas durante los festejos de la semana pasada.