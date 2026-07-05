Buscan llegar proyectos de sargazo a Silicon Valley por financiamiento

Cancún, QRoo.- Dos startups de Quintana Roo especializadas en el aprovechamiento del sargazo —RubisCO2 y Sargazo Sandals— competirán en la final regional de la Startup World Cup con el objetivo de llegar a la gran final en Silicon Valley, donde podrán acceder a rondas de inversión ángel de hasta un millón de dólares.

Ambas iniciativas, impulsadas por la ONG Mayma México, forman parte de la delegación que participará en el pitch regional a finales de agosto en Playa del Carmen.

El ganador regional avanzará a la final nacional en Chihuahua y posteriormente representará a México en la competencia global de California.

Modelos de negocio

RubisCO2, con sede en Playa del Carmen, transforma el sargazo en biocarbón (biochar) para la remoción permanente de carbono y la fabricación de materiales de construcción.

La empresa ya cuenta con un pedido firme de 50 mil toneladas por parte de Cemex, lo que representa un claro ejemplo de cómo convertir un pasivo ambiental en un activo económico con certificación climática.

Por su parte, Sargazo Sandals procesa sargazo recolectado en las playas del Caribe mexicano para producir sandalias y otros productos ecológicos.

Su modelo genera empleo local, bonos de carbono azul y contribuye directamente a la restauración de ecosistemas marinos, combinando rentabilidad con impacto ambiental medible.

“Estos proyectos demuestran cómo el sargazo puede pasar de ser una crisis a una oportunidad real de economía circular y sostenibilidad”, destacó Olmo Torres Talamante, director de Mayma México.

Esta organización no gubernamental prepara a los emprendedores mediante un programa de mentorías financieras gratuitas enfocado en la elaboración de planes de negocio sólidos, proyecciones financieras y pitches ante inversionistas.

El programa cuenta con el respaldo de Visa Foundation y Promotora Social México, con una inversión aproximada de 400 mil dólares para un proyecto de dos años.

“La empresa puede venir a contar una historia muy bonita, pero si no tiene la solidez de un buen financial plan, es como si me estuvieras vendiendo humo”, explicó Torres.

“Con estas mentorías hacemos que lleguen listos con un portafolio atractivo para inversión o financiamiento”.

Además de RubisCO2 y Sargazo Sandals, destaca Bioplaster, empresa de Mérida que desarrolla bioplásticos a partir de polímeros del sargazo mediante fórmulas innovadoras y maquinaria de inyección.

La final regional de Quintana Roo se realizará durante la última semana de agosto en Playa del Carmen. Se seleccionarán 10 empresas que presentarán sus pitches ante un jurado.

La convocatoria para participar sigue abierta, con prioridad a proyectos con componente tecnológico que aborden retos sociales y ambientales.

Torres Talamante enfatizó la importancia de desarrollar el ecosistema local de inversión de impacto, especialmente ante la consolidación del Distrito Financiero de Cancún.

“Es una gran oportunidad el Distrito Financiero… pero todavía le faltan los jugadores del mundo de la inversión de impacto”, señaló. Mayma actúa como articulador entre emprendedores y fondos de capital paciente, ayudando a los proyectos a superar el “valle de la muerte” por falta de preparación financiera o acceso a capital.

La iniciativa representa una ventana estratégica para que startups quintanarroenses escalen soluciones innovadoras al problema del sargazo y accedan a capital de alto nivel en el ecosistema global de innovación. Los interesados pueden seguir los canales oficiales de Mayma México para el lanzamiento de la convocatoria.