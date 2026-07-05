Con doblete de Haaland, Noruega elimina a Brasil y clasifica a los cuartos de final del Mundial

Adiós al sueño del sexto título mundial: el Brasil de Carlo Ancelotti sucumbió 2-1 este domingo ante el poder de la Noruega de Erling Haaland y fue eliminado en los octavos de final de la Copa del Mundo de 2026.

El androide nórdico, con un cabezazo mortal y un zurdazo endemoniado (79' y 90'), firmó la peor participación mundialista de la Canarinha desde Italia 1990, cuando también cayó en la ronda de los 16 mejores.

Los vikingos, que nunca han perdido ante los pentacampeones mundiales, enfrentarán en cuartos de final el sábado en Miami al ganador de la serie entre México e Inglaterra, que chocan este domingo en el Estadio Azteca.

La irrupción desenfrenada de Haaland y compañía en el regreso de Noruega a un Mundial, por primera vez desde 1998, se llevó por delante los sueños de la generación de Vinícius Jr y Endrick de llevar a casa un trofeo que se escapa una y otra vez desde 2002.

Neymar (90+10') descontó desde el punto blanco para una Seleção que acabó rendida sobre el césped del MetLife Stadium.

Los brasileños pretendían hacer suyo el estadio a las afueras de Nueva York en el que se disputará la final, el 19 de julio, pero acabaron viendo festejar a sus rivales, una selección a la que no han podido vencer las cinco veces que han enfrentado.

Con su impecable traje negro y sus nervios de acero, Ancelotti fue a consolar a sus jugadores, especialmente a Vini, tendido en el césped con el pecho hacia el cielo tras el pitazo final.

Neymar reacciona tras la eliminación de Brasil ante Noruega en los octavos de final del Mundial 2026, en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey, en East Rutherford.AFP

Dirigidos por un técnico de inmejorable palmarés, los auriverdes jugaron con un guion, de ceder el dominio y apostar al contragolpe, más digno de Noruega que de su historia gloriosa.

Y el gigante del Manchester City, hasta sus dos goles poco presente, le recordó sin piedad que los tiempos han cambiado y que el país que Pelé hizo famoso ya no se sienta con los grandes.

Con sus dos tantos, Haaland llegó a siete dianas en su primera Copa del Mundo e igualó al francés Kylian Mbappé y al argentino Lionel Messi en el primer lugar de la tabla de artilleros. Además, llevó a su país por primera vez a cuartos.

Alineaciones:

Brasil: Alisson - Danilo, Marquinhos (cap), Gabriel, Douglas Santos - Rayan (Neymar 68), Bruno Guimarães (Ederson 79), Gabriel Martinelli (Danilo 68), Casemiro - Matheus Cunha (Endrick 58), Vinícius Júnior. DT: Carlo Ancelotti.

Noruega: Ørjan Håskjold Nyland - Julian Ryerson (Fredrik Aursnes 64), Kristoffer Vassbakk Ajer, Torbjørn Lysaker Heggem, David Möller Wolfe (Leo Skiri Østigård 90+5) - Martin Ødegaard (cap), Patrick Berg, Sander Berge - Alexander Sørloth (Oscar Bobb 46), Erling Braut Haaland, Antonio Nusa (Andreas Schjelderup 46). DT: Staale Solbakken.