Artesanos mexicanos llevan sus tradiciones al mundo desde Aldea Global en Chapultepec

Las tradiciones artesanales de México encontraron una vitrina internacional durante Aldea Global 2026, el encuentro multicultural realizado en el Bosque de Chapultepec, donde artesanas y artesanos de distintas regiones del país compartieron con visitantes nacionales y extranjeros técnicas y oficios que han pasado de generación en generación.

Durante los 13 días que permaneció abierto el espacio, emprendedores provenientes de Oaxaca, Chiapas y otras entidades exhibieron piezas elaboradas completamente a mano, además de explicar el proceso de creación y la historia que hay detrás de cada una de ellas.

Oficios tradicionales que cruzan fronteras

Entre los participantes estuvo María Ángeles Hernández Pérez, originaria de Chiapa de Corzo, Chiapas, quien aprendió desde los 13 años el arte de la laca chiapaneca y actualmente continúa desarrollando este oficio junto con su familia.

"Aprendí porque me gustaba mucho este arte. Hoy seguimos trabajando para que más personas conozcan esta tradición y valoren el trabajo que hay detrás de cada pieza", señaló.

Desde Oaxaca también participó Eva Iraís Mendoza Antonio, quien mantiene viva la técnica ancestral del telar de cintura, un conocimiento transmitido durante cuatro generaciones en su familia.

"Somos cuatro generaciones haciendo este trabajo. Es un orgullo que personas de diferentes países conozcan nuestra artesanía y se lleven un pedacito de Oaxaca", comentó.

Otra de las expositoras fue Magali Guadalupe Pedro González, dedicada a la elaboración de piezas de barro negro oaxaqueño. Además de producir artesanías, cuenta con un taller donde turistas nacionales y extranjeros pueden conocer el proceso de fabricación y elaborar sus propias piezas como parte de una experiencia cultural.

Un escaparate para microempresarios mexicanos

El pabellón reunió piezas artesanales, espacios interactivos y áreas de venta directa, lo que permitió que miles de asistentes conocieran el trabajo de microempresarios que preservan oficios tradicionales y sostienen la economía local.

Para muchos de los participantes, el evento representó una oportunidad para establecer nuevos contactos comerciales, ampliar su mercado y acercar sus productos a consumidores que difícilmente habrían conocido su trabajo fuera de sus comunidades.

La participación de los artesanos formó parte de las actividades de Aldea Global 2026, realizada en el Bosque de Chapultepec. De acuerdo con cifras de la Secretaría del Medio Ambiente, el encuentro recibió cerca de tres millones de visitantes durante 13 días.

La presencia de los expositores fue posible gracias al acompañamiento de Compartamos Banco, que facilitó la participación de 17 emprendedores de distintos estados del país con el objetivo de acercar sus productos a nuevos públicos.

Actualmente, la institución acompaña a más de 3.6 millones de emprendedores en México mediante financiamiento, educación financiera, capacitación y programas de fortalecimiento empresarial. También impulsa iniciativas como el Premio Emprendedores Compartamos Banco, que este año cumple dos décadas reconociendo proyectos que contribuyen al desarrollo de sus comunidades.