Morena: ¿Hay límites al modelo económico?

Anuncia la SHCP recortes presupuestales considerables, al mismo tiempo que el Gobierno de la República anuncia que el gasto presupuestal de los programas sociales sería de 800 mil millones de pesos en 2026 y más de 900 mil millones de pesos en 2027.

Y los que sí saben de economía han empezado a preguntarse por cuánto tiempo resistirá el modelo económico actual las mediocres tasas de crecimiento de menos de 2% anual y el creciente y considerable aumento del gasto social.

Concluyen que en las condiciones actuales el modelo económico actual puede resistir unos años más, pero llegará al punto en el que estará comprometida su sostenibilidad, si se le suman las presiones por las exigencias y demandas crecientes en pensiones y salud.

Sentido común de constitución estadunidense

Cumplió Estados Unidos 250 años de la fundación de su singular visión de la democracia y la historia muestra que los padres fundadores diseñaron una Constitución resultado de negociaciones y concesiones entre las 13 colonias originales.

Se logró la firma de todas ellas porque, con gran sentido común, se pospuso, por ejemplo, declarar inconstitucional la esclavitud que sustentaba la economía de algunas de ellas, para con el tiempo adecuarla a las realidades cambiantes con enmiendas que aprobaría el Congreso.

Entonces, sorprende que en una república como son los Estados Unidos, nacida mediante el racional compromiso entre visiones políticas distintas, hoy, como nunca antes, los políticos norteamericanos hayan olvidado su historia y parecen ser incapaces de conciliar sus diferencias con sentido común.

México cumplió, desapareció “la bestia”

Durante la semana pasada unos promocionales de la británica SKY News, mostraron lo que era la dimensión de la migración

latinoamericana a los Estados Unidos, al exhibir escenas de migrantes que viajaban en el techo de los vagones ferrocarrileros de “la Bestia”.

No se necesita memoria excepcional para recordar las escenas de las caravanas de miles de migrantes que, por tren, a pie, o cualquier otro transporte atravesaban el territorio mexicano para llegar a la frontera norte e intentar cruzar a Estados Unidos.

En junio de 2019, el Gobierno de la República hizo a un lado su proclamado humanismo y desplegó miles de soldados de la Guardia Nacional en la frontera sur que delimita el río Suchiate, otros miles que en la frontera norte, retiraban a los migrantes que acampaban junto al muro. Y se pudo decir a Washington: misión cumplida

NOTAS EN REMOLINO

El número de partidos participantes en las elecciones de 207, no es relevante, ante la aplastante concentración de poder en el Gobierno y su partido, que de alguna manera, carga los dados a su favor … La pasada semana, el cumplirse dos años de la incursión relámpago estadunidense para llevarse a Ismael “mayo” Zambada y su difusión mediática fue como echar sal en una herida … Habrá que preguntarse cuál tipo de activismo harán los consulados entre los migrantes legales o indocumentados mexicanos en Estados Unidos, que no provoque una razón para un desencuentro más en la agenda bilateral … Los michoacanos parecen haber entendido que la alcaldesa de Uruapan tendrá dificultades si aspira a la gubernatura, pues todo indica que el apoyo federal es a los mandarines que hace tantos años controlan la entidad … Más que interesante, muy esclarecedora, la razón por la que Salvador Dalí dijo que jamás regresaría a México: “No soporto estar en un país más surrealista que mi pintura” …