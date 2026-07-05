La vida académica se fortalece con apertura del nuevo CBTIS 300

Como parte de las acciones para el fortalecimiento del sistema de Bachillerato Nacional, en el municipio de Cuautlancingo, Puebla, se afinan detalles para abrir el próximo mes de agosto el plantel de bachillerato tecnológico CBTIS, que está orientado a brindar educación media superior a los egresados de más de 25 escuelas secundarias de la región que contaban con acceso lejano y limitado, y que ahora lo tendrán al alcance de la mano.

El CBTIS número 300, iniciará operaciones con una matrícula inicial de 340 estudiantes a primer semestre y 215 en tercero, en un contexto de alta demanda y en un plantel cuya infraestructura y equipamiento avanza favorablemente en estos días, aunque con algunos retrasos mínimos por las lluvias, informó director del plantel, Héctor Morales Cerda.

El plantel forma parte de los 18 nuevos centros del Modelo de Bachillerato Nacional que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), orientado a ampliar la cobertura de educación media superior y reforzar la vinculación con los sectores productivos regionales.

Morales Cerda detalló que hasta el momento se han registrado alrededor de 340 fichas de aspirantes, cifra que podría incrementarse a 500 antes del inicio del ciclo escolar. “Si llegan unas 500 fichas, abrimos los dos turnos”, señaló. Con ese escenario, la matrícula total del plantel alcanzaría 715 estudiantes.

Héctor Morales Cerda, director. Foto: Especial

La capacidad instalada del plantel es de 600 alumnos por turno, lo que equivale a 1,200 estudiantes en operación de doble turno. Sin embargo, el director reconoció que el arranque se da en condiciones de transición. “Con 715 ya no nos da la capacidad para atenderlos en su solo turno”, dijo, al explicar que el crecimiento de la demanda rebasaría la proyección original.

El CBTIS 300 atenderá a estudiantes de Cuautlancingo y municipios colindantes. Morales Cerda explicó que en la zona de influencia existen más de 25 secundarias, cuyos estudiantes habitan en un radio de al menos 20 kilómetros.

Morales Cerda sostuvo que el objetivo del modelo es alinear la formación técnica con la demanda industrial.

Cuenta con equipamiento de última generación. Foto: Especial

Formando perfiles laborales

La ubicación del plantel está directamente vinculada con el entorno industrial de la región, donde destacan la planta de Volkswagen y su cadena de proveedores. En ese contexto, la oferta educativa se definió con base en la demanda de perfiles técnicos.

“Tenemos tres carreras: electromovilidad, comercio internacional y aduanas, y ciberseguridad”, indicó Morales Cerda. La carrera de electromovilidad es la de mayor relevancia por su relación con la industria automotriz.

“Es de las estrellas. Ya tenemos equipamiento para esa carrera, incluyendo un automóvil eléctrico para las prácticas”, afirmó. En el caso de comercio internacional y aduanas, el plantel cuenta con computadoras y pantallas interactivas, mientras que el laboratorio prevé grupos de hasta 50 estudiantes con 35 equipos disponibles.

Laboratorio de electromovidad. Foto: Especial

También para el área de ciberseguridad hay equipamiento, pero por el momento es limitado. “Llegaron 20 computadoras, no hay más”, reconoció Morales Cerda y añadió que se está gestionando el equipo necesario para el laboratorio de usos múltiples.

El director señaló que la entrega formal del plantel se ha retrasado por daños estructurales ocasionados por lluvias intensas, que provocaron inundaciones y afectaciones en el patio y taludes del inmueble. “Se hundió todo el patio y se cayó parte del talud”, explicó.

De acuerdo con Morales Cerda, personal de infraestructura federal de la SEP realizó una visita para supervisar el avance, y actualmente se realizan trabajos de reparación en drenaje, ventanas y sellado, agregó.

Actualmente, el plantel opera de forma provisional en otra sede, con apoyo de autoridades municipales y de una escuela que cedió espacios en turno vespertino. La solución es temporal mientras concluyen las obras.

Competencias especializadas

En materia académica, el modelo contempla certificaciones modularizadas que permiten a los estudiantes acreditar competencias específicas desde los primeros semestres. “Tienen derecho a una cédula y un título de nivel medio superior, además de certificaciones por módulos”, explicó el director.

La estructura del sistema permite movilidad entre planteles y mecanismos de vinculación por promedio, proyectos o competencias. “Si tienen promedio arriba de 8, se pueden vincular en todos los módulos de especialidad”, añadió.

El CBTIS 300 forma parte del programa Ecosistema del Bienestar, que integra actividades culturales y deportivas como parte de la formación integral. Aunque el plantel se encuentra en fase inicial, ya contempla talleres de música, baile y banda de guerra.

Morales Cerda destacó que el proyecto cuenta con respaldo de autoridades locales. “No me han dejado solo, he recibido mucho apoyo por parte del ayuntamiento”, señaló.

El primer ciclo completo concluirá en aproximadamente tres años, hacia 2028. El modelo, dijo el director, busca cerrar la brecha entre educación y sector productivo. “La idea es cerrar la brecha entre la escuela y la industria”, concluyó.

El plantel está casi listo para la apertura. Foto: Especial

El Bachillerato Nacional

El CBTIS 300 se inscribe en la expansión del subsistema de educación tecnológica industrial (DGETI), que contempla 30 nuevos planteles a nivel nacional.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, a nivel nacional el subtotal de alumnos atendidos se situó en 14 mil 895 alumnos por la primera generación del año 2025.

El total general de alumnos activos en el sistema educativo durante el año 2026 (que integra la continuidad de la primera generación de 2025 más los ingresos de la generación 2026) ascendió a 135 mil 603 alumnos.

La proyección de ocupación máxima para el año 2028 prevé un total consolidado de 198 mil 925 alumnos integrados en los planteles.