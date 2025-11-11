Continúan paros escalonados en la Alianza de Tranviarios de México

La Alianza de Tranviarios de México (ATM) confirmó que continúan los paros escalonados en el Servicio de Transportes Eléctricos (STE), acción que se enmarca en la jornada de protesta iniciada la semana pasada por el Departamento de Estructuras, a la que se han sumado posteriormente las áreas de Talleres y, más recientemente, Oficinas Administrativas.

Gerardo Martínez Hernández, secretario General de la ATM, subrayó que el movimiento se mantiene firme en defensa de los derechos laborales de los trabajadores, denunciando violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo y el incumplimiento de diversos compromisos por parte de la empresa.

Entre las principales exigencias del sindicato se encuentran la entrega de uniformes y prendas de protección necesarias, el pago de adeudos pendientes, la contratación y capacitación de personal, y el cumplimiento de otras prestaciones que, conforme al contrato colectivo, corresponden a la base trabajadora.

Cabe señalar que la tarde de este martes se realizará una Asamblea en la sede sindical, en donde se expondrán las acciones a seguir, así como la respuesta que ha dado la empresa.

Martínez Hernández también reiteró un llamado a la unidad sindical, destacando que la lucha es por el beneficio de todos y la necesidad de mantener y fortalecer a la organización. Asimismo, afirmó que el movimiento es pacífico y tiene como objetivo que las autoridades atiendan sus demandas sin perjudicar a los usuarios del servicio.

Finalmente, añadió Martínez, “la ATM reafirma su compromiso con la ciudadanía y urge a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y del STE a establecer un diálogo inmediato que permita alcanzar una solución a este conflicto laboral, en aras del bienestar de los trabajadores y del transporte eléctrico capitalino”.