Tres trabajadores de Alianza de Tranviarios de México resultaron heridos en explosión de pipa de gas en Zaragoza

La Alianza de Tranviarios de México (ATM) informó que tres de sus trabajadores resultaron heridos en el accidente ocurrido aproximadamente a las 14:20 horas de este miércoles, en el puente de La Concordia, Iztapalapa, donde la explosión de una pipa de gas alcanzó el puente por donde circulan las unidades de trolebús elevado.

“Se reportan tres compañeros operadores lesionados. Dos de ellos, uno de la Alianza de Tranviarios de México y otro de una empresa concesionada, sufrieron quemaduras de primer grado que no ameritaron traslado hospitalario. El tercer compañero de la Alianza de Tranviarios de México se encuentra más delicado, pero estable, y fue trasladado al hospital José María Morelos y Pavón”, detalló el secretario general de ATM, Gerardo Martínez.

La Alianza detalló que han estado en comunicación constante con los compañeros lesionados y sus familiares para brindar todo el apoyo necesario.

“Lamentamos profundamente este terrible suceso y deseamos la pronta recuperación de todas las personas afectadas”, indicó la ATM.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, reportó que el incidente dejó como un saldo hasta el momento de tres personas fallecidas y 70 heridos.