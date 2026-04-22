Conflicto en Irán incrementa 12% precio del asfalto

El conflicto entre Estados Unidos e Irán ha ocasionado un incremento de 12% en el precio del asfalto, lo que incide directamente en el sector carretero por ser un insumo esencial y de mantenerse impactará en las inversiones públicas, afirmó el presidente de la CMIC, Luis Méndez Jaled.

“El incremento de costos de los insumos como diésel, gasolinas y asfalto genera presiones relevantes en la industria. La actualización de precios tiene un desfase en los materiales, lo que genera distorsiones que pueden afectar la viabilidad de los proyectos”, explicó.

Para tratar de mitigar el impacto coyuntural, el representante de los constructores ha buscado acercamientos con dependencias, como la SICT para sugerir esquemas de ajustes de costos mucho más oportunos a los actuales y que estén alineados a la realidad del mercado para que las constructoras sigan participando.

De esa manera se evitará, en caso de que el conflicto se extienda, afectaciones mayores en los contratos ya establecidos de obra pública.