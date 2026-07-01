Confianza empresarial en México se estanca en junio; suma 16 meses debajo del umbral de optimismo

La confianza empresarial en México permaneció sin cambios en junio, mientras los directivos mantienen una percepción cautelosa ante el desempeño de la economía y sobre sí es un momento adecuado para invertir.

Con ello, el Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza (IGOEC) se ubicó en 48.2 puntos en dicho mes, el mismo nivel que el registrado en mayo y 0.5 puntos por debajo de lo reportado un año antes.

Además, acumuló 16 meses consecutivos por debajo del umbral de 50 puntos, que indica una percepción de pesimismo o de cautela, dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El resultado se presenta después de que en mayo el indicador de confianza empresarial regresó a la zona de contracción, tras el avance de 0.1 puntos registrado en abril, que había puesto fin a una racha de tres meses de descensos.

De los cuatro sectores que integran los Indicadores de Confianza Empresarial (ICE), la construcción fue el sector con el mayor deterioro mensual, mientras que el comercio registró el mejor resultado.

En la Construcción el indicador de confianza cayó 1.5 puntos en junio respecto a mayo, a 46.3 unidades, debido principalmente a una disminución de 2.4 puntos en el componente que califica si es un momento adecuado para invertir y de 1.6 puntos en la percepción sobre la situación económica futura del país.

Con estos datos, el ICE se mantiene, por 22 meses consecutivos, por debajo del umbral de los 50 puntos.

Los Servicios Privados no Financieros también registraron una disminución mensual en junio, al retroceder 0.3 puntos para situarse en 48.2 unidades.

Mientras que el indicador se ha mantenido por nueve meses consecutivos por debajo del umbral de los 50 puntos.

La baja reflejó una menor percepción sobre la situación económica futura del país, con una baja de 0.8 puntos, seguida de la situación presente de la empresa y del momento adecuado para invertir, ambos con una disminución de 0.4 puntos.

En contraste, el comercio mostró una mejora mensual de 0.6 puntos, al ubicarse en 48.9 unidades. Aunque el sector continúa por debajo del umbral de optimismo, al situarse por 22 meses consecutivos por debajo del umbral de los 50 puntos.

El avance respondió, principalmente, a una mejor percepción sobre el momento para invertir, que aumentó 1.4 puntos, y sobre la situación económica presente del país, que subió 1.5 puntos.

En el sector manufacturero, el indicador de confianza aumentó 0.5 puntos, a 48.0 unidades. Así, el indicador sumó 16 meses consecutivos por debajo del umbral de los 50 puntos.

Dentro de sus componentes, la percepción sobre la situación económica futura del país avanzó 0.9 puntos en su comparación mensual, mientras que la expectativa sobre el momento adecuado para invertir subió 0.5 puntos.