Coca-Cola México nombra al mexicano Louis Balat como su nuevo presidente

El mexicano Louis Balat ha sido nombrado presidente de Coca-Cola México, en sustitución de Luis Felipe Avellar, desde donde reforzará la relación con colaboradores, socios embotelladores y comunidades, además de impulsar la transformación de la firma en el país.

Desde su nueva posición, Louis Balat liderará las operaciones en México, en colaboración con los ocho socios embotelladores que componen la Industria Mexicana de Coca-Cola, que en conjunto generan 1.7 millones de empleos directos e indirectos y aportan aproximadamente el 2% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

El nuevo presidente empezó a asumir las funciones desde el pasado 1 de noviembre, luego de desempeñarse en su último cargo como presidente de la Zona Centro para Coca-Cola en América Latina, con sede en Costa Rica, supervisando operaciones en 32 países desde 2023.

“No hay nada como volver a casa y poder trabajar juntos por el país que queremos. Me entusiasma la oportunidad de liderar a este extraordinario equipo en México y seguir impulsando el éxito de la compañía y el bienestar de las comunidades en toda la región”, dijo Balat en un comunicado.

Aprovechó para agradecer el liderazgo y contribuciones del hoy expresidente, Luis Felipe Avellar. “Su trabajo ha sido clave para consolidar este mercado y sentar bases sólidas para el futuro”, opinó.

Originario de Tampico, Tamaulipas, Louis Balat cuenta con más de 28 años de experiencia en el Sistema Coca-Cola; ha encabezado operaciones en México, América Latina y en mercados internacionales.

Inició su carrera en el país en 1997, en distintos puestos de liderazgo, encabezando áreas como Diseño Estratégico de Competitividad y bebidas emergentes, donde fue pieza central en la integración de Jugos del Valle al sistema.

Durante su trayectoria, Balat ha ocupado la dirección general en Ecuador y la Unidad Andina, la vicepresidencia de Sostenibilidad global y la CEO regional en Singapur, Malasia y Brunei. Su trabajo fue relevante para la integración de Jugos del Valle al sistema Coca-Cola.

También ha ocupado la dirección general en Ecuador y la Unidad Andina (Colombia, Venezuela y Ecuador), así como la vicepresidencia de Sostenibilidad, donde impulsó el programa Un Mundo Sin Residuos a nivel global.

Además, fue designado CEO de The Coca-Cola Company en Singapur, Malasia y Brunei.

En el comunicado se resaltó que el nuevo presidente de Coca-Cola México se distingue por su capacidad para formar equipos exitosos, fomentar la colaboración efectiva y establecer conexiones profundas que impulsan tanto el desempeño como el crecimiento personal.

Asimismo, ha consolidado a The Coca-Cola Company como catalizador de la industria, promoviendo alianzas estratégicas con la visión de que el progreso se logra cuando todos los elementos del sistema avanzan en la misma dirección.

La marca de bebidas comercializa productos en más de 200 países y territorios, con marcas como Coca-Cola, Sprite y Fanta, así como Dasani, SmartWater, vitaminwater, Topo Chico, Powerade, Del Valle, AdeS, entre otras.