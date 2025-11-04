China acusa a Países Bajos de no trabajar para solucionar la disputa por la incautación de Nexperia

El Ministerio de Comercio de China acusó este martes a Países Bajos de no colaborar con Pekín para resolver la disputa en torno a la incautación del fabricante de chips Nexperia por parte del Gobierno neerlandés y advirtió de nuevas interrupciones en la cadena de suministro.

El Gobierno neerlandés tomó el control de Nexperia, con sede en Países Bajos, el 30 de septiembre debido a la preocupación por su matriz china, Wingtech. Nexperia fabrica grandes volúmenes de chips básicos utilizados en automóviles.

La advertencia de Pekín de nuevas interrupciones se produce mientras los proveedores europeos de la industria automotriz se apresuran a solicitar exenciones a las restricciones chinas a la exportación de productos de Nexperia fabricados en China, impuestas tras la incautación por parte del Gobierno neerlandés.

La declaración de este martes pone en duda las recientes declaraciones de la Casa Blanca y de funcionarios de la Unión Europea que sugerían que pronto podría alcanzarse una resolución a largo plazo de la disputa.

El Ministerio de Comercio chino dijo que, si bien Pekín actuó con responsabilidad al ofrecer las exenciones, Países Bajos no respondió de la misma manera. Pidió a los neerlandeses que "dejen de interferir" en los asuntos internos de Nexperia y trabajen de "forma constructiva" con Pekín para alcanzar una solución.

"La parte neerlandesa persiste en su curso unilateral sin tomar acciones concretas para resolver el asunto, lo que inevitablemente profundizará el impacto adverso en la cadena global de suministro de semiconductores", señaló en un comunicado publicado en su sitio web oficial. "Ni China ni la industria mundial desean ver esto".

Países Bajos debe tener en cuenta los lazos bilaterales y las relaciones comerciales entre China y la UE, añadió el ministerio.

Un portavoz del ministerio neerlandés de Asuntos Económicos, que intervino en la gobernanza de Nexperia, dijo a Reuters que "seguimos en contacto con las autoridades chinas y nuestros socios internacionales para trabajar hacia una solución constructiva que sea buena para Nexperia y nuestras economías".