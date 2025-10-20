División china de Nexperia se declara insumisa tras intervención de Países Bajos

La división china del fabricante neerlandés de microprocesadores Nexperia, filial, a su vez, de la compañía del gigante asiático Wingtech Technology, se declaró insumisa después de que Países Bajos interviniera la semana pasada sus operaciones ante las "graves deficiencias" detectadas en la gobernanza de la empresa.

Según se desprende de la página que la tecnológica tiene en WeChat, la unidad asiática de Nexperia ha afirmado que tomará sus decisiones de manera independiente de la matriz y que los empleados podrán desobedecer las directrices que reciban desde Europa.

Por su parte, la dirección de Nexperia acusó mediante un comunicado a su exconsejero delegado, Zhang Xuezheng, de propagar "falsedades" respecto a la rebelión de la unidad de negocio en China. Igualmente, negó que no se estén pagando los salarios de los trabajadores.

El Ejecutivo holandés decidió el 13 de octubre invocar de manera "altamente excepcional" la Ley de Disponibilidad de Bienes para atajar unos problemas de funcionamiento en Nexperia que, supuestamente, amenazaban la continuidad y protección de capacidades tecnológicas estratégicas.

Ámsterdam señaló que la pérdida de dichos conocimientos podría suponer un "riesgo para la seguridad económica neerlandesa y europea" y enmarcó su intervención en la necesidad de asegurar que los bienes producidos por Nexperia estuvieran disponibles "en caso de emergencia". En cualquier caso, subrayó que sus operaciones continuarían con normalidad.

Así, el ministro de Economía de Países Bajos podrá bloquear o revocar las decisiones de la compañía que sean potencialmente perjudiciales para los intereses de la misma, para su futuro como empresa holandesa y europea, o para la preservación de una cadena de suministros crucial para el continente.

Según Bloomberg, la actuación de Países Bajos ha coincidido con las presiones recibidas desde Estados Unidos para que reemplazaran a Zhang. De lo contrario, la firma habría sido incluida en una 'lista negra'.

La propia Wingtech Technology figura en una desde 2024 al estar parcialmente participada por la Comisión Nacional para la Supervisión y Administración de los Activos del Estado Chino. Desde Washington existía el recelo de que la filial no funcionase de forma autónoma respecto de su matriz.

A raíz del contencionso, Pekín ha prohibido a Nexperia exportar productos desde China, al tiempo que su Ministerio de Comercio ha expresado su deseo de que Países Bajos corrija lo que ha calificado de "conducta indebida".

Nexperia, con sede en la localidad neerlandesa de Nimega y filiales en varios países, fabrica, entre otros productos, chips utilizados en la industria automotriz europea y en la electrónica de consumo. Fue adquirida por Wingtech Technology en octubre de 2018.