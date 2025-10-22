Chedraui crecerá este año en ventas

La cadena de tiendas de autoservicio Chedraui alcanzará su meta de ventas en el país para el cierre del año, pese a la debilidad en el consumo, sobre todo en la región sur.

En la llamada clon analistas e inversionistas un día después de la presentación de su reporte de resultados al tercer trimestre del 2025, Antonio Chedraui, CEO de la empresa minorista, dijo que la compañía prevé expandir su margen de flujo operativo (EBITDA) incluso por arriba de lo proyecto en su guía.

En Estados Unidos Chedraui resintió la política migratoria impuesta por el presidente Donald Trump, lo que provocó menor tráfico de personas en sus establecimientos.

También estuvo afectado por el tipo de cambio, impactando sus resultados en ese país al convertir sus cifras de dólares a pesos.

El martes Chedraui reportó que su EBITDA subió 3.2% entre julio y septiembre, mientras que las ganancias netas de la participación controladora incrementaron 11.4 por ciento.

En la llamada con analistas, directivos de Chedraui dijeron incluso que ven vientos en contra en Estados Unidos, sobre todo en formatos como Fiesta por el tema migratorio. Pese a ello anunciaron que la compañía minorista se enfocará en expansión de tiendas en México y Estados Unidos.