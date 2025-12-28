¿Gatopardismo en la ASF?

Además de los pendientes acumulados en la agenda legislativa —principalmente la reforma electoral—, deberá abrirse una negociación entre las distintas fracciones parlamentarias en San Lázaro para designar al titular de la Auditoría Superior de la Federación.

En este proceso, al menos en el papel, no debería intervenir Palacio Nacional. El líder de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, y el presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, Javier Herrera Borunda, deberán conducir el proceso y abrir el proceso de selección con el reto de designar, por primera vez, a una mujer en esa importante posición.

El actual titular de la Auditoría, David Colmenares Páramo, tendría la intención de buscar otro periodo de ocho años, pero concitaría el rechazo entre amplios bloques de la mayoría oficialista. Hace dos meses, el auditor especial de gasto federalizado, Emilio Barriga Delgado, renunció para estar elegible cuando la Cámara de Diputados abra el proceso de designación en una apuesta interna por la continuidad de la línea de trabajo trazada por el equipo del economista oaxaqueño.

Hay otras opciones internas que no requirieron de ese gesto temprano. Y si llegaran los “tiempos de las mujeres” a la ASF, la directora general de auditoría forense, Ivonne Henestrosa Matus, y la titular de la auditoría especial de desempeño, Arely Gómez González, son opciones altamente calificadas.

Otras candidatas con altas posibilidades de figurar en la terna que votaría el Pleno, tras de examinar a los aspirantes, son la magistrada Natalia Téllez Torres Orozco, presidenta saliente de la tercera sección del Tribunal Federal de Justicia Administrativa —quien antes deberá resolver si compite por la presidencia de ese órgano jurisdiccional— y la titular de la fiscalía anticorrupción, María de la Luz Mijangos, aunque sus opciones se han visto reducidas después del affaire que involucró al empresario Raúl Rocha con una red de huachicol fiscal.

Fuera del ámbito público, pero con amplios apoyos entre organizaciones sociales enfocada la transparencia y la rendición de cuentas están la excomisionada del Inai, Norma Julieta del Río Venegas y la exdirectora de auditoría forense de la ASF, Muna Dora Buchahín, quien junto con la titular del órgano fiscalizador del Congreso de Veracruz, Delia González Cobos, ya manifestaron su interés por inscribirse en el proceso.

Los expertos en el tema no descartan que Colmenares busque participar. En San Lázaro anotan como favorito al exsecretario técnico de la JCP, José Manuel del Río Virgen. Al interés de Barriga Delgado se suman otros aspirantes, entre quienes destacan: Ricardo Gutiérrez, Luis David Fernández y Ricardo Palma. Pero valoran un perfil de alto nivel: Juan José Serrano, exsecretario de la Contraloría en el Gobierno de la Ciudad de México, único de los aspirantes al Poder Judicial preferidos en Palacio Nacional que aún no obtiene premio de consolación.