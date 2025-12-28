Mexicana va por equilibrio financiero “en mediano plazo”

El director de Mexicana de Aviación, Leobardo Ávila Bojórquez, consideró que el “disciplinado” seguimiento que han hecho a su programa institucional permitirá lograr el equilibrio financiero en el mediano plazo, a pesar de que la industria aérea es compleja y competitiva.

De acuerdo a dicho documento, en el 2030 (siete años después de su reinicio de operaciones) tendrán ingresos por 3,854.2 millones de pesos, lo que implica un incremento del 922% respecto al 2024 (376.9 millones de pesos).

“Se requiere ir caminando, tener una maduración y estamos en ese proceso. Mexicana tiene un plan a corto, mediano y largo plazo. En el mediano plazo estará logrando su punto de equilibrio, que se logra con la economía de escala... la aerolínea se hace más eficiente conforme se incrementa capacidad”, comentó durante la celebración de su segundo aniversario.

Por lo pronto, la empresa administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) continúa con su programa de pagos de los 21,759. 2 millones de pesos requeridos para la adquisición de 20 aeronaves nuevas de la marca Embraer, así como el equipo de apoyo en tierra y herramientas necesarias para su operación.

Este año, Mexicana de Aviación recibió los primeros cinco aviones E195-E2 con capacidad para 132 pasajeros, de los cuales ya están operando cuatro y comenzó el proceso de devolución de los tres aviones Boeing que prestó la Fuerza Aérea para iniciar operaciones en diciembre del 2023.

Durante el 2026 recibirá siete equipos más y en el 2027 los últimos ocho (se tiene contemplado que para el 2050 la aerolínea “participará activamente en los principales destinos nacionales e internacionales, conectando a México de manera más efectiva… mediante la consolidación de una flota de 50 aeronaves modernas”).

A la fecha, la aerolínea conecta 14 destinos nacionales desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y al cierre del presente año habrá sumado, de acuerdo con Leobardo Ávila Bojórquez, cerca de 451,000 pasajeros, lo que representará un incremento del 19% (en octubre sus vuelos tuvieron un factor de ocupación de 57.9% y un mes antes 50.4%).

Para el 2026 se estima un aumento del 106% y acercarse al millón de usuarios para que en el 2030 sumen 2.6 millones, con los que pretende tener una participación del 3.5% en el mercado nacional (al cierre del año pasado fue del 0.6%).

“Celebramos dos años de una Mexicana más fuerte moderna y lista para seguir conectado a México, con vuelos más accesibles a todos los sectores del país”, refirió el directivo, quien reiteró que más que competir con otras aerolíneas buscan complementar la conectividad del país en beneficio del turismo y la economía.

Para el 2026, se mantendrán las 14 rutas nacionales actuales en el primer semestre y en el segundo comenzarán a operar tres rutas adicionales.

El director explicó que se están analizando diversos destinos nacionales e internacionales, lo que se dará a conocer oportunamente para su comercialización.

De acuerdo con los planes anunciados previamente, desde el AIFA hay 11 rutas internacionales de interés, entre ellas Chicago, Nueva York o Atlanta; sin embargo, por las restricciones actuales del gobierno de Estados Unidos no pueden iniciar.