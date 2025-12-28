Méxicobeis conoce rivales en Serie del Caribe 2026

La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) y el Comité Organizador Jalisco 2026 anunciaron el calendario de juegos de la Serie del Caribe (1 al 7 de febrero de 2026).

El torneo contará con la participación de los equipos campeones de las ligas de República Dominicana, Puerto Rico y Panamá, además de dos representativos de México: México Rojo, campeón de la Liga Mexicana del Pacífico, y México Verde, subcampeón del mismo circuito.

En la jornada inaugural México Verde enfrentará a Puerto Rico y México Rojo a República Dominicana. En esta fecha, el equipo de Panamá tendrá jornada de descanso. La fase preliminar, bajo el formato de todos contra todos, se extenderá hasta el jueves 5 de febrero. Cada jornada incluirá dos juegos diarios. Concluida la fase preliminar, los cuatro mejores equipos avanzarán a semifinales (viernes 6 de febrero). En el primer choque se enfrentarán el segundo y tercer lugar, mientras que en el segundo lo harán el primer y cuarto lugar.

En caso de que clasifique al menos un equipo tricolor a las semifinales, su partido se disputará en horario nocturno. En caso contrario, el equipo con mejor posición en la tabla de clasificación será asignado a ese horario. Los tiempos del certamen están establecidos conforme a la hora local de Guadalajara, que presenta una diferencia de dos horas respecto a República Dominicana y Puerto Rico, y de una hora con Panamá. La Final será el 7 de febrero con el choque entre los equipos ganadores de las semifinales. El Estadio Panamericano de los Charros de Jalisco, con capacidad para 16,500 aficionados ha sido sede del Clásico Mundial de Béisbol 2017, el Premier12 2024 y la Serie del Caribe 2018, edición en la que el título fue conquistado por los Criollos de Caguas (Puerto Rico).