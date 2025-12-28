Emmanuel Macron anuncia reunión de aliados de Ucrania a inicios de enero

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció el lunes una reunión de aliados de Ucrania en París, a inicios de enero, para discutir las garantías de seguridad para Kiev como parte de un acuerdo de paz con Rusia.

"Reuniremos a los países de la Coalición de Voluntarios en París a inicios de enero para concluir las contribuciones concretas de cada uno", indicó Macron en la red social X después de conversar con sus pares ucraniano, Volodimir Zelenski, y estadounidense, Donald Trump.

"Estamos avanzando en las garantías de seguridad que serán centrales para construir una paz justa y duradera", expresó Macron.

Zelenski y Trump se reunieron el domingo en Florida, en la residencia del líder estadounidense, quien se mostró optimista aunque también evasivo sobre una pronta resolución del conflicto iniciado en febrero de 2022 con la invasión rusa a Ucrania.